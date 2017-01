La Festa de Sant Antoni Abat omple de tradició els carrers de Solsona

La capital del Solsonès ha celebrat un any més la festa de Sant Antoni Abat, que honora el patró dels traginers i protector dels animals. Ahir al matí van tenir lloc els actes centrals de la programació, que arrencava amb la tradicional missa solemne, seguida per la cercavila amenitzada per l'orquestra Patinfanjàs i l'acompanyament dels trabucaires, la benedicció i la desfilada dels Tres Tombs. Aquest darrer acte, que és el que arreplega més gent any rere any, va tenir una trentena de cavalls participants, una xifra una mica per sota de la de l'any anterior.

Malgrat les baixes temperatures que es van enregistrar ahir, els carrers de Solsona van omplir-se de persones encuriosides disposades a mantenir la tradició rural i veure desfilar els protagonistes de la festa vestits amb les seves millors gales.

Tot seguit es va dur a terme una exhibició de doma en llibertat a càrrec de Lluís Pell, i el Camp del Serra va acollir la tradicional gimcana que premia els tres primers classificats. Al vespre, com ja és habitual, proposta teatral al Teatre Comarcal: Farigola mon amour, una comèdia de Jordi Santasusagna interpretada per la companyia La Cua del Gat.

Com cada any, però, la celebració s'allarga durant tot el cap de setmana. Així aquest matí el Camp del Serra acull una passejada gratuïta amb poni i carro oberta a tots els públics.

Tot seguit David Román durà a terme una exhibició de Disc-dog. L'orquestra Cafè Trio serà l'encar-regada de cloure avui la vetllada amb una tarda de ball a la Sala Polivalent.

Un any més la Festa de Sant Antoni Abat a Solsona ha demostrat que la tradició es manté ben viva i que la població mostra interès a preservar i mantenir les seves arrels i costums: una celebració que honora també els seus avantpassats.