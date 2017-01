El Solsonès treballa per obrir aquest any 2017 l'oficina jove comarcal

Consell Comarcal i Ajuntament de Solsona treballen per obrir aquest any l'Oficina Jove del Solsonès. Amb l'objectiu de valorar el projecte, els últims dies s'han celebrat reunions entre tècniques de l'àrea i representants polítics. Un dels primers passos en què es treballa és en la cerca d'emplaçament, segons ha apuntat Sílvia Solé, consellera de Joventut del Consell Comarcal del Solsonès. Així mateix, tenint en compte que és a Solsona on tots els nens i nenes de la comarca cursen l'educació secundària i el batxillerat, de 12 a 18 anys, hi ha la intenció en ferm que l'oficina estigui ubicada a la ciutat. Per bé que es vol un lloc neutre que no sigui necessàriament a les dependències de l'Ajuntament o del Consell.

Aquest va ser un dels temes que va tractar-se a la taula comarcal de regidors i regidores de Joventut, que va celebrar-se l'11 de gener amb la coordinadora territorial de Joventut de la Generalitat, Esperança Casas. El Solsonès és una de les quatre comarques catalanes que encara no disposa d'una oficina de joventut, que al 2010 s'havia arribat a preveure a l'antic Museu del Ganivet. En aquest sentit, ara hi ha prevista una partida de 20.000 euros anuals per al desplegament de l'oficina i el seu personal. En la reunió es va tractar també el procés de desplegament de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, sobre el qual s'han obert processos de reflexió per a la millora de la seva definició i articulació territorial; i es va parlar de l'elaboració del nou Pla d'Actuació Territorial en Joventut (PATJ) amb l'horitzó 2020.