El bus semidirecte de Solsona a Barcelona registra 7.800 usuaris

Més de 7.800 viatgers han utilitzat la línia regular semidirecta que uneix les ciutats de Solsona i Barcelona aquest 2016. «Les xifres donen la raó a aquells que van apostar per un transport col·lectiu regular entre Solsona i la capital catalana», expliquen els responsables del Consell Comarcal del Solsonès. Es tracta d'un servei d'autobús que fa només parada a Manresa i que el departament de Territori i Sostenibilitat va posar en marxa el mes de gener passat, després que se'n defensés la necessitat des del teixit social i polític de la comarca. El trajecte fa dos viatges en cada direcció de dilluns a divendres, i té una sortida els diumenges del curs escolar.

En valors absoluts, hi ha 4.492 viatgers que han utilitzat el servei de Solsona a Barcelona, mentre que 3.373 ho han fet en el sentit invers, és a dir de Barcelona a Solsona. En ambdós casos, el recorregut fa sempre parada a Manresa. En total, 7.865 viatgers han utilitzat aquest transport col·lectiu, que situa el temps de trajecte entre Solsona i la Ciutat Comtal en només 1 hora i 40 minuts. El president per delegació de l'ens i conseller comarcal de Transports, Francesc Xavier Mas, ha subratllat que «és un servei que val la pena, ja que pots sortir amb bus de Solsona i a les 9 del matí ser a Barcelona sense haver d'agafar el cotxe». Des del Consell Comarcal del Solsonès ja va acollir-se amb satisfacció la implantació d'aquest servei per part de la Generalitat.

Entre setmana hi ha dues sortides des de Solsona, a les 6.30 hores i a les 12.30, i a les 9.00 i les 19.00 des de Barcelona. Els diumenges hi ha un bus pensat per als estudiants que cursen els seus estudis a Barcelona, que surt de Solsona a les 19.00 hores i de Barcelona a les 21.15. Aquest transport obre possibilitats a la gent que estudia o treballa a Barcelona i resideix al Solsonès. A més, la implantació de la targeta T10/120 de Solsona a Manresa, amb un cost de 35 euros per 10 viatges, i la targeta per al trajecte de Solsona a Barcelona, amb un cost de 70 euros per 10 viatges, permet fer trajectes a un preu de 3,5 euros fins a Manresa, i de 7 euros en el cas de Barcelona.

Amb les línies semidirectes el trajecte amb transport públic cap a Barcelona o de retorn des de la capital s'ha escurçat notablement atès que les altres línies fan parada a la majoria de poblacions del recorregut i això alenteix el viatge. Actualment, des de Solsona surten cap a Barcelona dos busos al matí i un a la tarda -dels que fan totes les parades- i un altre a l'hora de dinar, però només de dilluns a divendres.

L'altra opció, en transport públic, que tenen els universitaris solsonins per desplaçar-se fins a Barcelona és fer el trajecte fins a Manresa en bus i a partir d'allà continuar en tren de Renfe o en Ferrocarrils, però el viatge s'encareix i té una durada superior.