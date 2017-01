Solsona executa la segona i darrera fase de la tala de pollancres de la Mare de la Font

Aquest dimarts s´iniciarà la segona i última fase de la tala de pollancres del parc de la Mare de la Font de Solsona, la primera de la qual es va realitzar fa un any. Aquesta actuació, que afecta una dotzena d´exemplars –entre els quals hi ha un o dos àlbers–, es duu a terme per motius de seguretat, ja que són arbres amb un elevat risc de fractura i caiguda, segons posa de manifest un informe del biòleg Josep Selga, assessor de la regidoria de Parcs i Jardins.

D´altra banda, en aquest mateix espai durant la primera quinzena de febrer l´Ajuntament hi plantarà tretze arbres autòctons de ribera: quatre verns (Alnus glutinosa), quatre salzes blancs (Salix alba), quatre freixes de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i un til·ler (Tilia platyphyllos). La selecció s´ha dut a terme seguint les recomanacions del Grup de Natura del Solsonès. Prèviament caldrà fer-hi el replanteig i l´extracció de les soques dels exemplars tallats.

El consistori va preferir realitzar la tala de pollancres en mal estat, una trentena en total, en dues fases per minimitzar-ne l´impacte visual. Es tracta d´una intervenció dràstica però, tal com destaca la regidoria de Parcs i Jardins, "inevitable, perquè es posa en risc la seguretat dels ciutadans en una zona freqüentada d´un elevat valor social". Segons les indicacions de Josep Selga, una poda de reducció no solucionaria el problema que presenten els arbres que s´han de talar, amb una fusta molt fràgil i una baixa capacitat de compartimentació de les ferides. Per aquest motiu, segons l´expert no hi ha cap altra opció possible.