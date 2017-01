El Solsonès posa una bateria nova als repetidors de les emissores de les ADF

arxiu particular

Detall d´un dels repartidors de Busa en què s´han canviat les bateries arxiu particular

El Consell Comarcal del Solsonès ha procedit fa uns dies a la substitució de la bateria dels quatre repetidors de Busa, tres de freqüència 145 megahertz i un de 80 megahertz, que donen sobretot cobertura a les Agrupacions de Defensa Forestal del Solsonès (ADF), des de la vall de Lord fins a la serra de Pinós. Segons ha explicat el conseller comarcal de Protecció Civil, la bateria actual havia donat clars símptomes d'estar esgotada.

La bateria que s'hi instal·la és de tipus gel, per la qual cosa no cal fer el manteniment d'aigua tres cops l'any com fins ara.

El preu d'adquisició és, a més, el 35% més baix que la de tipus convencional. La inversió ha estat de 1.000 euros. Benjamí Puig ha indicat també que «aquesta actuació s'emmarca en el manteniment de les infraestructures, per tal d'assegurar la cobertura de les ADF de la comarca del Solsonès en cas que mai hi hagi una emergència».