Solsona treu a concurs el servei de bar i restaurant del Parc de la Mare de la Font

Una vegada exhaurit el període de deu anys del contracte d´explotació del servei de bar restaurant del parc de la Mare de la Font de Solsona, el consistori ha d'aprovar un nou expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i el plec de clàusules administratives que han de regir el concurs. Aquest és un dels punts de l´ordre del dia del primer ple ordinari de l´any, aquest divendres, dia 27, a les 9 del vespre.

Una vegada s´incoï l´expedient de contractació per la gestió del bar restaurant de la Mare de la Font, els licitadors disposaran d´un termini de vint dies hàbils a partir de la publicació de l´acord per presentar oferta. Per participar al concurs els licitadors han comprometre´s a realitzar una inversió en millores de les instal·lacions valorada en 218.500 euros.

Amb la finalitat de poder amortitzar les obres, el contracte tindrà una durada de quinze anys. Les millores que es poden ofertar fan referència a terminis d´execució de la inversió, si bé també es valorarà la proposta d´explotació, l´experiència en la gestió d´establiments de restauració i propostes que garanteixin el compliment de millores socials i mediambientals.

Un altre punt de l´ordre del dia d´aquest plenari és l´aprovació definitiva de l´ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària, aprovada inicialment el setembre passat. El govern municipal proposa desestimar l´al·legació presentada per un representant dels marxants i sotasignada per 55 paradistes, que demana l´anul·lació de l´article que prohibeix aparcar els vehicles al costat de la parada entre les nou del matí i dos quarts de dues del migdia.

9.065 solsonins empadronats

Tal com estableix la normativa, el ple també ha de donar llum verda a la proposta de realitzar contractacions al llarg de l'exercici 2017 de personal laboral temporal a les àrees de Promoció Econòmica, Acció Social, Esports, Cultura i Educació. Finalment, la corporació local donarà el vistiplau a la renovació del padró municipal d´habitants, que és de 9.065 solsonins a 1 de gener de 2017 (4.483 homes i 4.582 dones). Seguint la tendència dels últims nou anys, la ciutat experimenta un estancament demogràfic, enguany del 0,4 per cent, amb 35 persones empadronades menys respecte de l´any passat.