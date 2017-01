La regidoria de Joventut de Solsona fa una enquesta en línia als veïns de 16 a 29 anys

Solsona enquesta en línia els joves d'entre 16 i 29 anys. A través del Portal Jove de Solsona i el Solsonès, així com de les xarxes socials, la regidoria de Joventut preveu obrir un qüestionari en xarxa que mantindrà obert tot el febrer.

L'enquesta vol dilucidar quines són les necessitats de la població solsonina en àmbits tan diversos com els estudis, la feina, l'habitatge, el transport, l'oci, la cultura i l'esport, entre d'altres. Segons fonts de l'Ajuntament, també vol detectar quines són les possibles solucions a les mancances que s'hi trobin. Per arribar a tot el jovent possible, el consistori també n'ha fet difusió per correu electrònic entre el teixit associatiu local.

El recull de propostes que en sorgeixi s'exposarà a la segona trobada de joves que s'organitzarà en el futur, en el marc del procés participatiu que va engegar l'Ajuntament el mes de novembre passat.

La voluntat final és plasmar les demandes dels solsonins d'entre 12 i 29 anys en accions concretes al proper Pla Local de Joventut, si bé les solucions més votades es començaran a desplegar aquest mateix 2017.