Un projecte aspira a fer del Solsonès un territori amb cultura del vi

Marcel Lleonart i Toni Llongarriu són dos joves solsonins als que apassiona el món del vi. Amb la il·lusió d´un projecte que els engresca i sense ànim de lucre, van plantejar-se fa entre 7 i 8 anys recuperar els ceps abandonats que hi havia al Solsonès, una idea de la que començaran a veure els fruits a la primavera, quan alguns pagesos de la comarca comencin a plantar - un cop que la Unió Europea n´ha flexibilitat la normativa - alguna de les varietats ancestrals recuperades.

Les noves vinyes creixeran allà on se sap que hi havia hagut ceps, posant-ho en valor com a part del patrimoni local. «Hi haurà petites plantacions a Coscollola, al límit amb l´Alt Urgell; a Biosca, que pròpiament pertany a la Segarra, o a Sant Llorenç de Morunys», diu Lleonart. Fins ara, els joves, que asseguren que ho fan per afició, només havien pogut elaborar de manera experimental vi d´una vinya de Lloberola.

La Unió Europea és qui en regula el cultiu i fins fa poc la normativa no permetia la plantació de noves vinyes. Els grans excedents europeus de raïm feien que no se´n permetés la plantació malgrat que hi hagués agricultors interessats. «Encara hi ha restriccions i, dret a llei, no es pot fer vi amb varietats insòlites com ho són algunes de les que hem trobat a la comarca, però és un pas cap a un Solsonès que en 10 o 20 anys hagi recuperat la vinicultura i estigui elaborant vi amb varietats pròpies», explica Marcel Lleonart.

La plaga de la fil·loxera, que va arribar a Catalunya a final del segle XIX, va ser la responsable de la desaparició d´una bona part de les vinyes d´arreu d´Europa. En llocs com el Solsonès hi havia extensions de vinya per ús domèstic, tant a alta muntanya com en zones amb menys altitud. Malgrat que algunes varietats van sobreviure, al Solsonès mai va recuperar-se´n el conreu. «Hem de pensar que es plantava per autoconsum i hi ha varietats de llavors que poden no tenir qualitats enològiques», diu Lleonart.

No obstant, el jove lamenta que «no es dóni més facilitats per almenys provar-ho, plantar i comprovar què en surt, sobretot quan no estem parlant d´un cultiu de vinya de mil ceps, sinó de poc més de mig centenar en masies que l´únic que volen és recuperar unes vinyes que havien plantat els seus avantpassats», comenta Marcel Lleonart.

Els joves, que han anomenat el projecte femvi.cat, han treballat de valent per arribar al punt on són ara. El Solsonès no es caracteritza per ser una comarca de tradició vinícola però - expliquen- de ceps abandonats n´han arribat a trobar prous com perquè la seva presència al territori no pugui considerar-se anecdòtica.

Fora del catàleg de Montpelier

«El nostre procediment ha estat enviar a Montpelier (França) una mostra dels ceps que o bé trobàvem o bé ens avisaven que hi havia oblidats en algun racó del territori. Els francesos tenen un catàleg molt gran amb més de 7.000 varietats de vi», detalla Lleonart.

El solsoní explica que, tot i que hi van estar en contacte, van descartar treballar amb l´Institut Català de la Vinya i el Vi (Incanvi), entre d´altres, perquè el fet de no estar constituïts com associació, els impedia signar-hi un conveni.

Amb els anys, consultant les troballes a França, Lleonart i Llongarriu han identificat almenys cinc o sis varietats que no apareixien en cap catàleg i que, per tant, tenen un gran valor per ser desconegudes i pròpies de la comarca.