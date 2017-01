Sant Llorenç impulsa millores de seguretat en el trajecte escolar

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys està impulsant diverses intervencions als carrers per millorar la seguretat en el trajecte entre el centre del poble i la zona escolar. Segons explica l'alcalde Francesc Xavier Mas, s'està actuant per fer accessibles les voreres, així com prioritzar els vianants i la seva seguretat, sobretot en l'itinerari que va des del centre del poble fins a l'escola i l'àrea esportiva. L'equip de govern treballa per resoldre els problemes de pavimentació en voreres i carrers, també amb el propòsit de suprimir barreres arquitectòniques.

En aquest sentit, el consistori ha portat a terme una important actuació per millorar la seguretat dels vianants en els recorreguts habituals que es fan servir per accedir a l'entorn de l'escola Vall de Lord. La setmana passada va repintar-s'hi el pas de vianants existent amb pintura de doble component i àrid per fer-lo més visible i que no rellisqui quan sigui moll.

També s'han fet tres nous passos de vianants al carrer Verge de Lord i s'ha marcat l'itinerari per a vianants al carrer Verge de Lord i entre el passeig de Cal Sant i el passeig Cap de Balç.



Afavorir el trajecte a peu

La intervenció, dins de la partida de manteniment de carrers prevista al pressupost, ha apostat per l'ordenació de l'aparcament al passeig Cap de Balç, amb la finalitat de protegir la vorera que porta al col·legi. Així mateix, s'ha repintat el pas de vianants al passeig de Cap de Balç, marcant clarament el traçat a seguir fins a l'equipament. Segons l'alcalde, les actuacions han d'ajudar a fer més segur el camí, per afavorir que el trajecte es faci a peu, i per millorar la qualitat de vida dels infants i donar suport a les campanyes que s'han fet des de l'escola Vall de Lord en el mateix sentit.

L'Ajuntament de Sant Llorenç ja va apostar l'any 2016 per diverses actuacions de renovació de paviment, pavimentació i supressió de barreres arquitectòniques al centre urbà, com el rebaixat de guals a la carretera de Berga i la plaça del Mur, i la realització d'una nova rotonda, entre d'altres.