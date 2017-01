L'Ajuntament de Solsona executa, aquesta setmana, la segona i última fase de la tala de pollancres de la Mare de la Font, la primera de les quals va fer-se fa un any. E lmes de febrer s'hi replantaran 13 arbres autòctons seguint les recomanacions de Grup de Natural del Solsonès.

L'actuació es du a terme per motius de seguretat, ja que són arbres amb un elevat risc de fractura i caiguda que podrien posar en risc els usuaris del parc, diu el biòleg Josep Selga, assessor de la regidoria de Parcs i Jardins. La tala s'ha fet per fases per minimitzar-ne l'impacte visual.