El Consell recull unes 50 propostes de futur a Pinell, la Molsosa i Clariana

El Consell Comarcal del Solsones ha recollit 50 propostes en tres municipis de la comarca en el marc de les trobades que realitza per configurar els eixos d'actuació del futur. Veïns de Pinell, la Molsosa i Clariana de Cardener han assistit a les jornades participatives per formular inquietuds i exposar mancances, sovint relacionades amb l'estat dels camins o les telecomunicacions a l'àmbit rural. Avui és el torn de Lladurs i divendres hi ha reunió a Castellar de la Ribera, a 2/4 de 8.