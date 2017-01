Solsona s'afegeix el març a l'acollida de refugiats amb dues famílies en dos pisos

Solsona té a punt els dos pisos d'acollida per rebre al març dues famílies de refugiats, segons han informat fonts de l'ajuntament de la ciutat a Regió7. El consistori va anunciar el passat juny que aportava dos habitatges - un d'ells de titularitat municipal - a l'inventari de recursos que la Generalitat de Catalunya ha dut a terme per oferir acollida als refugiats. En aquest sentit, Lluïsa Camps, tècnica dels Serveis Socials i experta en immigració, explica que es tracta d'una segona fase en l'arribada de refugiats al territori, en la qual s'ha ofert a participar Solsona.

Un dels pisos solsonins que acollirà una família de refugiats és un habitatge que el consistori destina habitualment a funcions socials i en el qual, quan ho consideren adient, s'hi acullen persones en situació de vulnerabilitat. L'altre està disponible gràcies a la cessió d'un particular.

En una primera fase, les persones refugiades que vénen de països com Síria, Afganistan o Eritrea han anat a cases d'acollida del territori per fer-ne un diagnòstic social, psicològic i mèdic, i amb la intenció d'oferir-los un primer període d'adaptació després del xoc de la guerra i els conflictes armats als seus països. Després de sis mesos a cases o albergs d'acollida, com en els casos dels refugiats que els últims mesos han arribat a Manresa, Berga, Vic i Lleida, tots ells han de ser posteriorment redistribuïts pel territori «en funció dels recursos possibles», segons diu Lluïsa Camps. En aquest punt és quan entraran en joc municipis com Solsona, que han ofert habitatges per acollir nuclis familiars fins a la seva integració i acompanyar aquestes persones en la recerca de feina i l'escolarització.

Una de les dificultats de la segona fase, segons comenta Lluïsa Camps, ve donada «perquè el ministeri espanyol de l'Interior té estipulat que les famílies que entrin en un habitatge han de provenir d'un alberg de la mateixa província. «Això vol dir que tot i tenir més a prop les persones que ara mateix són a Berga, a Manresa o a Vic, la previsió és que arribin a Solsona, refugiats que són a la capital de Ponent». La Creu Roja és una de les entitats que gestiona a Catalunya i arreu de l'Estat el programa d'acollida i integració.



Complicada distribució provincial

Segons Lluïsa Camps, el repartiment provincial que ha establert el govern de Madrid complica la redistribució perquè és un requisit afegit a l'hora de trobar pis per a les famílies que ho necessiten.

L'objectiu del programa és que les persones refugiades puguin inserir-se plenament a la societat en un termini màxim de dos anys.

D'aquesta manera, l'acollida inicial de sis mesos els permet rebre una atenció integral que passa per l'assessorament i l'acompanyament jurídic en la seva sol·licitud de protecció internacional, l'atenció psicosocial, un itinerari d'inclusió social, i formatiu i laboral. Tot això, es completa amb una segona fase, de la que formarà part Solsona, coneguda com d'integració. Aquest nou període d'acollida està encaminat a aconseguir la plena inserció de les persones refugiades a la societat.

En aquesta fase es preveu distribuir les persones i nuclis familiars a diferents punts del territori, on se les acompanyarà perquè en un període màxim de 12 o 18 mesos puguin viure autònomament. «Transcorregut aquest temps, les persones ateses passaran al circuit normalitzat d'atenció al municipi», sostè Camps.