Solsona posa a concurs el servei de bar i restaurant del parc de la Mare de la Font

L'Ajuntament de Solsona posarà a concurs la contractació del servei de bar i restaurant del parc de la Mare de la Font. Tal com consta a l'ordre del dia del primer ple ordinari de l'any, que es farà avui divendres, a les 9 del vespre. Una vegada exhaurit el període de deu anys del contracte d'explotació del servei de bar-restaurant del parc de la Mare de la Font de Solsona, i segons fonts de l'executiu local, el consistori ha d'aprovar, doncs, un nou expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i plec de clàusules administratives.

Una vegada s'incoï l'expedient de contractació per a la gestió del servei de restauració de la Mare de la Font, els licitadors disposaran d'un termini de vint dies hàbils a partir de la publicació de l'acord per presentar oferta. Així mateix, segons preveu el consistori, els licitadors han de comprometre's a realitzar una inversió en millores de les instal·lacions valorada en 218.500 euros. Amb la finalitat de poder amortitzar les obres, el contracte tindrà una durada de quinze anys. Es valorarà també la proposta d'explotació, l'experiència en la gestió d'establiments de restauració i propostes que garanteixin el compliment de millores socials i mediambientals.



Ordenança de mercats

Un altre punt de l'ordre del dia d'aquest ple és l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària, aprovada inicialment el setembre. El govern municipal hi proposa desestimar l'al·legació presentada per un representant dels marxants i sotasignada per 55 paradistes, que demana l'anul·lació de l'article que prohibeix aparcar els vehicles al costat de la parada entre les nou del matí i dos quarts de dues del migdia.