L'Agència de Desenvolupament Local explica com aprendre idiomes a Solsona i Cardona

Amb l'objectiu de fomentar l'aprenentatge d'idiomes entre la ciutadania de Solsona, Cardona i rodalia, així com de resoldre una necessitat formativa del sector empresarial, l'Agència de Desenvolupament Local i els dos ajuntaments fan una doble sessió informativa. «Vull aprendre anglès, què puc fer?» és el títol de la xerrada que s'oferirà avui de dos quarts de 12 a 1 del migdia a la Biblioteca Carles Morató de Solsona, i el 4 de febrer a la sala polivalent del Centre Cívic de Cardona. Hi col·laboren les acadèmies d'idiomes d'ambdós municipis i l'Escola Oficial d'Idiomes, que exposaran la seva oferta, així com el Consell Comarcal del Solsonès. En el marc d'aquesta sessió es presentarà una guia de recursos i diversos ciutadans del territori explicaran la seva experiència.