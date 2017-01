El Solsonès treballa en la diagnosi de les necessitats dels més grans de 80 anys

L'àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès s'ha proposat entrevistar totes les persones de més de 80 anys que encara viuen al seu domicili per tal de disposar «d'una diagnosi d'aquest sector de població» i poder-los explicar tots els serveis que tenen al seu abast. En aquest sentit, la consellera comarcal i responsable dels Serveis Socials Bàsics del Consell, Sílvia Solé, ha assegurat que «aquest treball el que vol és apropar els serveis que s'ofereixen des de Serveis Socials a un sector de la població que mereix una especial atenció».

Un tècnic i una tècnica de l'ens han iniciat recentment el treball de camp que els ha de permetre entrevistar la població daquesta franja d'edat. També amb l'objectiu de detectar situacions no ateses, a les quals es pugui oferir ajut. Tot plegat en el marc de la iniciativa «Serveis Socials, a prop teu» i amb el propòsit «de millorar la qualitat de vida d'aquestes persones». D'aquesta manera, Sílvia Solé ha lloat la feina dels professionals que vetllen per un sector de la ciutadania que creix arreu del territori, a mesura que la població tendeix a l'envelliment. Segons fonts de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), al Solsonès, l'any 2016, hi constaven 2.220 persones d'entre 65 i 84 anys, i 452 de més de 85 anys.

Els Serveis Socials Bàsics del Solsonès ofereixen suport i serveis com el d'ajuda a domicili, la teleassistència, el servei d'àpats a domicili i de bugaderia social, el centre de dia, menjar al casal, transport adaptat i pisos tutelats. Així com també xec servei, suport en la sol·licitud de prestacions diverses, serveis residencials, i de lleure i participació en activitats.