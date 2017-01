El regidor d'Esports avança que es refaran els vestidors de les piscines

? D'entre els temes que van exposar-se en el primer ple ordinari de l'any, el regidor d'Esports, Ramon Xandri, va avançar que, abans del 30 de juny, Solsona refarà els vestidors de les piscines municipals. D'altra banda, el ple va aprovar una proposta per dur a terme contractacions de personal laboral temporal quan aquestes afectin un sector prioritari o un servei essencial. Govern i oposició van discrepar sobre aquest punt, i el PDeCAT va defensar que es podria contractar personal per a altres serveis no considerats prioritaris, com la ràdio. A precs i preguntes, Òscar García va considerar que s'havia multat Arran per l'aparició d'unes pintades a l'espai públic «sense proves». I Rodríguez va defensar que se'n coneixia l'autoria.