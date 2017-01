Solsona desestima per unanimitat l'al·legació dels marxants a l'ordenança del mercat

El ple de l'Ajuntament de Solsona va aprovar, divendres al vespre, el reglament de l'ordenança reguladora del mercat setmanal, i va desestimar per unanimitat les al·legacions dels marxants. L'alcalde, David Rodríguez, va exposar al ple que el document presentat pels paradistes tenia «manca de justificació jurídica», i va considerar important mantenir l'article 14 per a «l'adequada organització del mercat», el punt del qual es demanava l'anul·lació.

L'esmentat article del reglament prohibeix als paradistes aparcar els vehicles al costat de la parada. Un fet que va desembocar al desembre en les queixes d'un grup de marxants encapçalats per Albert Tallant, que va presentar dos documents d'al·legacions, un dels quals acompanyat de 54 signatures. David Rodríguez va recordar que la normativa ja preveu excepcions en cas d'inclemències meteorològiques i que permet també estacionar el vehicle al costat de la parada durant els mesos de més fred, el gener i el febrer. «Havíem arribat a una entesa amb els paradistes a priori, no té sentit que ara la canviem», va dir.

El portaveu del PDeCAT, a l'oposició, Marc Barbens, s'hi va mostrar d'acord perquè una imatge més nítida de l'entorn el dia de mercat «és bo per al comerç de la zona i les botigues que hi queden darrere», i perquè, «per seguretat, si passa qualsevol cosa, és més ràpid accedir-hi» sense les furgonetes que hi col·loquen els paradistes. Els dos representants de la CUP van votar també a favor de l'aprovació de l'ordenança, considerant que el govern havia arribat abans de les al·legacions a una entesa prèvia amb els marxants.

El ple de Solsona va aprovar també la incoació de l'expedient i la resolució per a la redacció del plec de clàusules de la sortida a concurs del servei de bar-restaurant a la Mare de la Font. Malgrat que el punt va tirar endavant per unanimitat, Marc Barbens va considerar que la xifra de 218.500 euros que s'exigeix com a aportació econòmica «és molt elevada» i converteix el concurs «en una subhasta». Barbens va recordar que gestionar un restaurant als afores d'una ciutat com Solsona és «una aposta molt arriscada».

Per facilitar l'amortització de les obres que s'hi demanen, el contracte tindrà una durada de 15 anys. S'hi valorarà la proposta, l'adequació a uns horaris mínims que constaran al plec de clàusules, així com la garantia del servei de lavabos i el compliment de millores socials i mediambientals. Òscar García, portaveu de la CUP, va celebrar que s'hi incloguessin les propostes que havia fet la seva formació en aquest sentit.