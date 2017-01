L´avaria del telecadira del Querol a Port del Comte motiva queixes dels usuaris

Aquells que ahir tenien ganes de neu van haver de carregar-se de paciència fins i tot a les pistes. A Port del Comte, les nevades dels últimes dies van portar molta neu a només 50 quilòmetres de la capital. El seu bon estat i els gruixos d'entre 70 i 110 centímetres van actuar d'efecte crida entre els esquiadors. Però la gentada es va traduir en un cert malestar a les pistes. Els usuaris que hi eren des de bon matí van queixar-se de les dificultats per accedir a comprar el forfet, així com per l'avaria que va afectar el telecadira del Querol.

Jose Marcos, de Sabadell, deia que, una vegada comprats els forfets a taquilla, la seva xicota i ell s'havien adonat que «el telecadira del Querol, el base de les pistes» tenia una avaria.

«Després de 30 minuts, ens van dir que féssim servir el teleesquí», lamentava. «Si no et poden prestar el servei, han d'avisar», afegia. Marcos va reclamar a l'estació sense èxit que li retornessin els diners. Per a un altre esquiador, Marçal, veí de Castellvell del Camp (Tarragona), el problema era «un cúmul d'inclemències i poca reacció». La problemàtica més gran de l'estació és que «tenen el pàrquing gran al sector esquerre i per fer el salt a la resta de pistes només ho pots fer agafant l'únic telecadira d'aquell sector», indicava. «Els pàrquings dels altres sectors són molt petits i estaven col·lapsats», afegia. «Malgrat el desencert, hi tornarem», deia.

Els responsables de l'estació van explicar en un comunicat, a mitja tarda, que havien treballat «en tot moment incansablement» per resoldre l'avaria 'puntual' i que havien demanat suport a les autoritats sense rebre resposta pel que fa els accessos.