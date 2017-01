El punt àlgid de la temporada de neu col·lapsa l'eix amb retencions durant tot el cap de setmana

L'operació tornada cap a Barcelona, després d'un cap de setmana de neu i moltíssima gent al Pirineu central, va ser aquest diumenge força complicada, especialment al seu pas per la Cerdanya i el Berguedà. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), en el moment àlgid de cotxes a la C-16 hi va arribar a haver un embús de fins a 27 quilòmetres, entre la boca sud del túnel del Cadí i Berga, en sentit Barcelona, a 2/4 de 8 de la tarda.

La situació va millorar a poc a poc. Però a les 9 del vespre, entre Guardiola de Berguedà i Berga, encara s'hi registraven 16 quilòmetres de retenció. A mitja tarda la congestió també va fer-se present a l'alçada d'Urús (Cerdanya) en sentit sud, en el quilòmetre i mig que hi ha just abans del peatge. Divendres al vespre les retencions a l'eix del Llobregat van arribar a superar els 35 quilòmetres en sentit nord, en un col·lapse que va generar queixes del territori i del sector turístic. L'operació tornada, per tant, ja no es preveia fàcil d'entrada. Tota la tarda de diumenge el trànsit hi va ser intens.

Durant el matí, la gentada que hi havia als punts més nevats del territori va afectar vies secundàries, com l'accés a l'estació d'esquí de Port del Comte (C-462) i la BV4243 fins als Rasos de Peguera.

Diverses persones consultades per Regió7 que viure de primera mà els embussos coincidien a apuntar que ja de bon matí el trànsit era dens en ambdós punts. Miquel Parramon, esquiador de fons resident a Guissona, explicava que «a 2/4 de 10 del matí hi havia retencions de 15 quilòmetres abans d'arribar a Port del Comte i els cotxes quedaven parats durant una bona estona quan faltaven un parell de quilòmetres per a l'estació». Els aparcaments de Port del Comte, l'estació més meridional del país, eren plens. El col·lapse per accedir al pàrquing del Sucre «era considerable», comentava Marçal, de Castellvell del Camp.

També hi havia molt trànsit a l'accés a l'estació Tuixén-la Vansa. A Rasos de Peguera, que va tancar el 2004, la gent va arribar a fer 12 quilòmetres de cua durant el matí per gaudir de la neu.

Una altra via complicada, la C-55, presentava ahir al capvespre, dos quilòmetres de retenció a Castellgalí, segons fonts de Trànsit.