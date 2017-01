La mancomunitat d'aigües del Solsonès fa fora Joan Solà i tria Francesc Rovira com a nou president

El ple de la Mancomunitat d´Abastament d´Aigua del Solsonès (MAAS) ha fet efectiva avui la moció de censura contra el fins ara president de l'ens i alcalde de Riner, Joan Solà. Una acció empresa per 9 dels 11 membres del plenari. Al lloc de Solà s'ha nomenat president Francesc Rovira, alcalde de Clariana de Cardener, i que com Solà és batlle sota les sigles de CiU. En tot moment, la crisi a l´ens s´ha defensat «apolítica» pels seus membres.

El plenari, que no està acostumat a les càmeres, s'ha desenvolupat amb brevetat per bé que amb certa gravetat en els rostres. Com a membre de més edat del plenari, ha estat Corneli Caubet, alcalde de Biosca, l´encarregat de llegir la moció de censura en què els sotasignants feien constar com a motius de l'acció «la manca de celeritat» en l´execució dels projectes de l´ens i la «falta de la confiança de la majoria» cap a Solà.

La polèmica al si de la mancomunitat va sorgir quan Joan Solà va explicar a la premsa que tenia la intenció de plegar perquè estava en desacord amb la contractació de DITEC, l´administrador del qual és fill del director tècnic de la MAAS. En aquest sentit, l´ens no només desmenteix que el ple pressionés l´alcalde de Riner per signar un contracte amb aquesta empresa, sinó que expliquen que la mesa de contractació al respecte és oberta i no ha tingut l´oportunitat d´analitzar els informes perquè el registre dels mateixos és posterior a la moció de censura que - segons sostenen els seus signants - es fa perquè es considera que la gestió de Joan Solà no ha estat correcte.

En una compareixença posterior al plenari, els vicepresidents Daniel Rovira i Jordi Tugas, han recordat que encara no s´ha pres cap decisió sobre l´empresa que cal contractar pel que fa la potabilització i anàlisi de l´aigua, i que el retard en la lectura de comptadors del que va alertar l'alcalde d'Olius, Antoni Márquez, en un consell d'alcaldes, es resoldrà tan aviat com sigui possible i dins de la legalitat.

Daniel Rovira també ha posat de relleu que «Àlex Freixes, el director tècnic de l´ens, és una peça clau en l´engranatge de la mancomunitat i té la nostra plena confiança».

«Recordem al senyor Solà que tota la documentació que rep la mesa de contractació és confidencial i creiem que és una imprudència i una il·legalitat fer-los públics abans que s'hagi resolt la contractació», han llegit Rovira i Tugas davant dels mitjans. «Una vegada analitzada tota la informació corresponent, la mesa prendrà una decisió i la comunicarà al ple de la mancomunitat i serà aquest ple el que es pronunciï sobre l'adjudicació d'aquest contracte de serveis», han reiterat.

El nou president de l'ens, Francesc Rovira, ha romàs en un segon pla durant tota la roda de premsa però ha assegurat que es feia seves les paraules dels vicepresidents.



Joan Solà es reafirma en la seva versió

El ja avui expresident de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès, Joan Solà, s'ha reafirmat en la seva versió: «M'agradaria manifestar la meva sorpresa el dilluns 16 quan em vaig trobar una moció de censura entrada a la mancomunitat just abans de convocar el ple en el qual hauria presentat la meva dimissió», ha dit. «Considero que els concursos de manteniment i electricitat no s'han pogut tirar endavant pels impediments i traves amb què m'he trobat i per la manca de confiança a l'hora de voler fer les coses bé i d'afrontar decisions difícils».