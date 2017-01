La població estrangera de Solsona es redueix prop d'un 8 per cent

La població estrangera de Solsona ha minvat un 7,9 per cent en un any i se situa en 1.271 persones, una xifra que representa el 14 per cent del total dels ciutadans empadronats. Aquesta és la variació més acusada del padró municipal actualitzat a 1 de gener d´enguany, en el qual hi ha un total de 9.065 habitants, un 0,4 per cent menys respecte del 2016.

A Solsona hi conviuen actualment fins a 44 nacionalitats estrangeres. El perfil majoritari d´aquests ciutadans deixa de ser el marroquí, que ha disminuït en 120 persones i representa el 41,5 per cent del total de la població immigrant. Tal com va destacar l´alcalde, David Rodríguez, en el Ple de divendres, la població de l´Europa de l´Est ha guanyat pes, amb els romanesos com a col·lectiu majoritari (416), seguits dels búlgars (52) i els ucraïnesos (46).

Segons es constata des del Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal, aquest descens es deu bàsicament a dos factors. D´una banda, al fet que ciutadans d´origen estranger hagin aconseguit la nacionalitat espanyola per residència i, de l´altra, a què a molts l´obtenció de la nacionalitat els hagi obert les portes a treballar a altres països europeus, principalment França, Bèlgica i Alemanya.

L´alcalde també destaca el creixement vegetatiu experimentat el darrer any, amb un total de 116 naixements, 40 més que defuncions. "Aquesta diferència només és comparable a la del 2011", remarca. A banda d´aquesta dada, per segon any consecutiu la població femenina, amb 4.582 dones, continua sent superior a la masculina, de 4.483 homes.