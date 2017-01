La mancomunitat d'aigües força la marxa de Joan Solà i el relleva en un ple tens

La mancomunitat d'aigües del Solsonès va viure aquest diumenge un matí inèdit i de cares llargues en el ple que va forçar la marxa de Joan Solà, fins ara president i contra qui 9 dels 11 membres van aprovar una moció de censura. El fins ara cap visible de l'ens i alcalde de Riner va quedar sol. El batlle de la Molsosa, Marià Torra, l'únic que no havia signat el document en contra seu, va absentar-se de la sessió. A Solà, el relleva Francesc Rovira, alcalde de Clariana de Cardener. La crisi dels informes que defensava Solà i que, segons sosté, apuntarien a contractes «irregulars», queda per tancar.

El ple, que no està acostumat a les càmeres i els focus periodístics, va desenvolupar-se amb brevetat per bé que amb gravetat en els rostres. Com a membre de més edat, va ser Corneli Caubet, alcalde de Biosca, l'encarregat de llegir la moció de censura en què els sotasignats van fer constar com a motius de l'acció «la manca de celeritat» en l'execució dels projectes i la «falta de confiança de la majoria» cap a Solà. L'expresident mantindrà la presència a l'ens com a representant de Riner.

La polèmica va esclatar el dia 12 de gener pel retard en la lectura de comptadors, un fet arran del qual Joan Solà va explicar més tard als mitjans que tenia la intenció de plegar, perquè estava en desacord amb la contractació de DITEC, l'administrador de la qual és fill del director tècnic de la mancomunitat i que històricament s'ha fet càrrec del servei.

La majoria de representants de l'ens van desmentir que el ple pressionés l'alcalde de Riner per signar un contracte amb l'empresa.

Els vicepresidents Daniel Rovira i Jordi Tugas van sostenir, a més, que la mesa de contractació, que ha de valorar les candidatures presentades per dues empreses –una de les quals és DITEC– per la licitació del control i gestió de les plantes potabilitzadores, «continua oberta i ho està des del mes d'agost». Motiu pel qual van mostrar també desconcert, pel fet que Solà no hagi posat fins ara sobre la taula «el que ell considera que és una il·legalitat».

La mesa no ha tingut l'oportunitat d'analitzar els informes sobre cap presumpta incompatibilitat, «perquè l'entrada dels informes als registres de la mancomunitat d'aigües és tot just del gener i posterior a la presentació de la moció de censura», va recordar Rovira. Amb tot, Daniel Rovira va sostenir que «Àlex Freixes, el director tècnic de l'ens, és una peça clau en l'engranatge de la mancomunitat i té la nostra plena confiança». Així mateix, va defensar «la bona tasca realitzada per les diferents empreses que han col·laborat durant els últims trenta-cinc anys amb aquesta entitat».

«La responsabilitat d'analitzar tota la documentació i els informes confidencials recau en el conjunt de la mesa i particularment en el seu secretari, que és qui ha d'assessorar-nos sobre tots els dubtes legals que puguin sorgir durant el procés de contractació», va indicar Rovira.

Paradoxalment, es dóna el cas que el secretari és la persona que va signar un dels documents que parlen «d'incompatibilitat», una qüestió que no va valorar-se. Segons els vicepresidents, «analitzada la informació corresponent, la mesa prendrà una decisió i serà el ple qui es pronunciarà».

El nou president de la mancomunitat, Francesc Rovira, va romandre en un segon pla. Va explicar a Regió7, però, que es feia seves les paraules dels seus companys i que resoldre la lectura de comptadors serà prioritari.