Solà manté que s´ha trobat «impediments per voler fer les coses bé»

L'expresident de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS), Joan Solà, va reafirmar-se ahir en la seva versió, malgrat afrontar la moció censura: «m'agradaria manifestar la meva sorpresa el dilluns 16 quan em vaig trobar una moció de censura entrada a la mancomunitat just abans de convocar el ple en el qual hauria presentat la meva dimissió», va dir.

«Considero que els concursos de manteniment i electricitat no s'han pogut tirar endavant pels impediments i traves amb què m'he trobat i per la manca de confiança a l'hora de voler fer les coses bé i d'afrontar decisions difícils», va afegir també.

Joan Solà va mantenir que «vaig exposar [en una reunió mantinguda el dissabte 14 de gener] la problemàtica de l'existència de causa legal de prohibició de contractar l'empresa DITEC, segons els informes que us vaig entregar». I va asseverar que «no s'ha pogut tancar el concurs de les plantes potabilitzadores per la manca d'entesa a l'hora de fer complir els informes presentats pel secretari de l'ens, l'Associació Catalana de Municipis (ACM), i un advocat». Un discurs que Solà havia expressat amb anterioritat davant dels mitjans, i que els 9 membres sotasignats de la moció consideren que respon «a l'únic objectiu de generar alarma social a la comarca i tapar la moció de censura consensuada per tots els membres d'ERC, el PDeCAT i CiU». Aquests també consideren «una imprudència» i «una il·legalitat» fer públics informes confidencials «que recau en el conjunt de la mesa valorar».

Per la seva banda, el PDeCAT va emetre ahir un comunicat de suport a la nova presidència i a la unitat que s'hi ha mostrat. «Censurem rotundament les insinuacions de prevaricació o males pràctiques en la gestió d'aquests últims anys», apunta el text.