El Govern aprova traspassar masies de Biosca al terme municipal de Llobera

El Govern va aprovar ahir el decret amb què dóna finalment llum verd a la modificació dels termes municipals de Llobera i de Biosca i pel qual les masies de Folc i Miravalls del municipi de Biosca, a la Segarra, passen a formar part del terme de Llobera, al Solsonès.

L'alcalde de Llobera, Josep Colell, va explicar aquest dimarts a Regió7 que amb aquesta modificació dels termes es posa fi «a una demanda històrica dels veïns de les dues masies», que es remunta almenys 30 anys enrere amb la recuperació dels ajuntaments democràtics. Segons diu, «els veïns han tingut sempre més relació amb Llobera», però fins al mandat passat no s'havia pogut arribar a un acord amb Biosca. Les masies tenen vincle social, econòmic i cultural amb el Solsonès i hi depenen en serveis com la sanitat. El replantejament que va fer-se de les hectàrees que passen d'un poble a l'altre va facilitar un acord.

El Govern ha aprovat l'alteració de termes a proposta de la consellera Meritxell Borràs, d'acord amb els informes favorables de la direcció general d'Administració Local i de la Comissió de Delimitació Territorial, i amb el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora. El departament de Governació serà el que efectuarà la fitació dels termes municipals. Així mateix, cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l'altre, mitjançant còpia autentificada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte d'alteració.

Segons el govern, el canvi es fa «als efectes de millorar la coherència en la gestió del territori i la prestació dels serveis públics». El tràmit va iniciar-se amb els acords de ple de desembre del 2015 i abril del 2016 de Llobera i Biosca.