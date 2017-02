El Consell dóna 74 llibres i en cedeix 31 més a la biblioteca Carles Morató

El Consell Comarcal del Solsonès contribuirà a sumar exemplars a la col·lecció local de la biblioteca Carles Morató amb la donació de 74 llibres i la cessió d'ús de 31 més. Es tracta d'obres de temàtica o autors locals. L'alcalde, David Rodríguez, i el president per delegació de l'ens intermunicipal, Francesc Xavier Mas, acompanyats de la directora de l'equipament, Ester Barniol, han signat un conveni que ho regula. Entre els llibres cedits destaquen obres que fomenten la història, els costums, el patrimoni i les tradicions del Solsonès, així com d'autors de la comarca del Solsonès. Com a curiositat, fins a una dotzena de títols fan referència al carlisme.

D'acord amb el conveni, l'Ajuntament, a través de la biblioteca, s'encarregarà d'inventariar, conservar i col·locar els llibres on consideri més adient per tal que puguin ser consultats pels usuaris de les instal·lacions.