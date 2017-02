Dos ramaders del Solsonès creen una aplicació mòbil per gestionar els ramats de vaques

Dos joves ramaders del Solsonès s'han aliat amb un programador informàtic de Barcelona per desenvolupar una aplicació mòbil per gestionar els ramats de vaques. Amb el nom de 'VacApp', la nova eina informàtica permet als usuaris controlar els moviments i el creixement del bestiar de manera àgil i efectiva. "La idea surt d'una necessitat que teníem quan anàvem a controlar les vaques, ja que sempre havíem de portar a sobre un bolígraf i una llibreta", ha relatat David Estany, un dels ramaders. "Ara, en canvi, amb el telèfon mòbil tenim totes les dades actualitzades al moment de manera ràpida i senzilla". L'aplicació permet crear una fitxa personalitzada per a cada animal i el ramader pot anotar-hi des de les malalties que ha patit fins els parts que ha tingut, la data de naixement o el deslletament.

Fart d'anar amb els papers i el bolígraf amunt i avall per gestionar les vaques que pasturen pels prats i les muntanyes del Solsonès, en David Estany va buscar aliats per desenvolupar una aplicació mòbil que li permetés portar un control exhaustiu dels seus animals. Juntament amb el ramader solsoní Joan Casafont i l'informàtic Mateu Yàbar, de l'empresa Equinox.one, han llançat al mercat 'VacApp', que ha merescut el premi Ruralapp del Departament d'Agricultura en la modalitat de reconeixement a la millor aplicació per telèfon mòbil del sector professional rural.

La nova aplicació permet als ramaders poder disposar de tota la informació del ramat "de manera ràpida i efectiva", ha relatat Estany, qui ha explicat que "abans havíem d'anotar tota la informació de forma manual en un paper i això provocava molts errors". "Tot allò que abans teníem emmagatzemat en armaris i carpetes ara ho portem sempre a sobre amb el telèfon mòbil", ha expressat el ramader.

Una de les directrius que tenia Mateu Yàbar a l'hora de crear l'aplicació és que fos fàcil de manejar. "Molts dels usuaris potencials són persones grans o que no estan gaire acostumats a la tecnologia, per això hem creat una eina fàcil de fer servir", ha relatat Yàbar. A més, l'enginyer informàtic ha explicat que, en la majoria d'ocasions, els ramaders fan servir l'aplicació al mateix camp on hi ha les vaques, de manera que "tenen les mans brutes de fang o bé fa fred, per això volíem que amb el mínim de 'clics' es poguessin introduir les dades".

'VacApp' permet crear una fitxa personalitzada per a cada animal i els ramaders poden registrat tot tipus d'informació com ara la data de naixement, les malalties o si han parit. A més, l'eina també simplifica els sanejaments, és a dir, les visites al veterinari. Segons a detallat Yàbar, l'aplicació facilita el procés de sanejament, ja que permet identificar els animals que han passat per l'extracció de sang i aquestes dades s'envien directament al veterinari.

D'altra banda, l'aplicació també funciona sense Internet, un aspecte molt rellevant pels ramaders, que acostumen a moure's per zones amb poca cobertura. L'informàtic ha explicat que quan el mòbil no està connectat a la xarxa les dades es guarden al dispositiu i, un cop es connecta a Internet, es pugen directament al núvol. A més, l'aplicació permet que diverses persones puguin compartir informació sobre un mateix ramat o animal.

Un dels aspectes amb els quals estan treballant actualment els impulsors de l'aplicació és en simplificar els temes burocràtics. Des de 'VacApp' han iniciat una prova pilot amb el Departament d'Agricultura perquè a través de l'aplicació es puguin enviar directament les dades oficials dels animals a la Generalitat.