Novell proposa oferir les rectories a les famílies per estimular la natalitat

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, proposa estimular la natalitat oferint a les famílies dies de vacances a les rectories que l'Església, com a institució, destina a lloguer de segona residència. Novell ha fet aquest suggeriment en l'última glossa de gener del Full Diocesà, on escriu setmanalment. Segons fonts del bisbat de Solsona consultades per Regió7, no es tracta de cap projecte que s'hagi engegat, sinó una idea que el bisbe ha fet avinent expressar.

El bisbe posa la proposta sobre la taula en un text en què reflexiona sobre la realitat i els desafiaments amb què es troben les famílies. «Podríem imitar algun país centreeuropeu, i facilitar a les famílies nombroses uns dies de vacances a les rectories que ara destinem a lloguer de segona residència», exposa. «Qui sap si això ajudaria una mica a cercar el tercer o quart fill!», exclama al final.

Xavier Novell recorda que el Papa Francesc considera que «l'Estat té la responsabilitat de crear les condicions legislatives i laborals per garantir el futur dels joves i ajudar-los a realitzar el seu projecte de formar una família». En aquest sentit, Novell explica que «casar-se i formar una família demana estabilitat laboral», i afegeix que «un altre handicap per al matrimoni i la família és el cost de l'habitatge», ja que «les exigències urbanístiques i constructives i el desenvolupament turístic fan car l'habitatge al nostre país».

De la mateixa manera, el bisbe de Solsona creu que «a Europa hi ha molts països amb menys quilòmetres d'autovies i de línies fèr-ries d'alta velocitat, amb transport públic de rodalies» que «afavoreixen més les famílies». Segons defensa Novell, aquests països aposten per «baixes de maternitat i paternitat més llargues i laboralment més suportables, ajudes econòmiques perquè els infants i avis puguin ser cuidats a casa, facilitats per a la construcció d'habitatges» i, entre d'altres, «estímuls a la natalitat» i «potenciació de la formació professional relacionada amb el treball disponible al territori per afavorir l'estabilitat i el suport dels avis en la criança dels fills».

És després d'aquesta llarga reflexió sobre el paper de l'Estat a l'hora de fomentar la família i la natalitat, però, que Xavier Novell es pregunta què pot fer al respecte l'Església diocesana. I és llavors que al text proposa imitar països europeus que cedeixen uns quants dies les rectories per al lleure de les famílies i de retruc per fomentar la natalitat.



Mares que ho tenen «difícil»

Al text de la glossa titulada «Realitat i desafiaments de les famílies (3)», Xavier Novell es mostra convençut que «la liberalització dels contractes i la reducció dels costos laborals dificulta el matrimoni i la decisió de tenir fills». Però, a més, hi escriu que «quan ets dos o més no és tan fàcil sortir a cercar feina» i, amb referència al marc laboral, expressa que «si cerques feina i reconeixes que estàs casada i que t'agradaria tenir fills, ho tens molt difícil».

Novell indica: «tenim un marc laboral i un sistema econòmic que somia en treballadors que viuen sols i anhelen fer diners a base d'hores extres». Per això també considera que «aquesta economia emmalalteix les persones i hipoteca socialment el demà». No és la primera vegada que Xavier Novell fa reflexions sobre el matrimoni i la família en la seva glossa setmanal del full diocesà, que penja periòdicament al web del bisbat de Solsona.