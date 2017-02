Solsona valorarà els objectius econòmics de futur fent un balanç de les accions fetes

Solsona convoca a mitjan mes una jornada participativa sobre el pla director de promoció econòmica 2012-2022, conegut com a Solsona Co, per fer balanç dels primers cinc anys del seu desplegament. Amb aquest objectiu, ha convidat agents econòmics i socials i ciutadania en general, el 13 de febrer, a una trobada de balanç i projecció futura.

«Solsona Co s'ha de continuar nodrint de la participació dels agents implicats en el desenvolupament econòmic local per assolir els reptes marcats i detectar les oportunitats de futur», remarca el primer tinent d'alcalde i regidor de l'àrea, Lluís-Xavier Gonzàlez.

Els anys 2012 i 2013 es van realitzar diversos actes participatius per a tot tipus de col·lectius solsonins, com cicles de xerrades, tallers de diagnosi i proposta d'accions i activitats amb centres formatius de secundària, entre d'altres. L'organització té la voluntat aquesta vegada d'integrar-hi ciutadans que no hi hagin participat abans però que tinguin interès a dir-hi la seva. Els tres grans eixos estratègics que defineixen el pla són potenciar la diversitat econòmica, fomentar nous models d'empresa i donar suport al capital humà. Tot el material de Solsona Co, inclòs el Pla director de promoció econòmica íntegre, està publicat al web www.solsonaco.cat. Així mateix, la crida del 13 de febrer és per a tothom qui va participar en la redacció del pla, però també a empreses, comerços, iniciatives d'economia social i solidària, entitats i ciutadania en general. Les inscripcions estaran obertes fins al dijous 9 de febrer.

La jornada del dia 13 començarà a la 1 del migdia a la Sala Polivalent amb una presentació a càrrec de l'alcalde, David Rodríguez, i continuarà amb una breu exposició d'accions i tallers en grups.