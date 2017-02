Solsona canvia el punt d'arribada del Carnestoltes per garantir la seguretat

Solsona ja escalfa l'ambient previ al Carnaval amb les novetats del nou programa. Quan falten poques setmanes per donar el tret de sortida a la cita, que arrencarà el dissabte 18 de febrer i es clourà el dimecres 1 de març, la nova junta ha fet públiques les innovacions. La nova composició de l'entitat gestora de la fesa ha introduït canvis amb l'ojectiu de millorar la festa, també quant a seguretat, i apropar-la a tots els col·lectius, segons han remarcat des de l'entitat.

Una de les més destacades és el canvi d'ubicació de l'arribada de comparses i del Rei Carnestoltes, que es traslladarà a la carretera de Torà, on ja s'havia situat en anys anteriors. Els motius que ha esgrimit l'organització per introduir aquest canvi és que es tracta d'una zona més espaiosa (fins ara l'arribada es feia per l'avinguda del Pont), i en aquest aspecte es guanya sobretot en seguretat i logística.

La programació arrencarà com sempre el cap de setmana previ als dies centrals de la festa, és a dir el 18 febrer, amb diverses novetats: una posada de bates a la plaça Major i una cercavila acompanyada dels ninots MAM-ats, que representen la família dels gegants bojos, fins a la Sala Polivalent. Tot seguit se celebrarà un ball d'assaig nocturn amb la intenció de donar cabuda també als adults en aquest acte. L'endemà a la tarda, com ja és habitual, el ball d'assaig es tornarà a organitzar, dedicat als infants. La setmana següent, la festa grossa començarà dijous amb un xupinasso a la plaça del Ruc. La presidenta de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Maria Àngels Guilanyà, ha explicat que «serà una simulació de la traca de la festa major però amb xupitos de pixats de ruc».

Més seguretat i menys fum

Diumenge a la tarda les contradanses tornaran a sortir al carrer juntament amb la capta de gegants, i seguidament s'organitzarà un acte que amb el títol «Quina ressaka!» consistirà en una successió de partides de bingo on se sortejaran objectes dels establiments comercials participants. La nova junta del Carnaval, però, no tan sols ha incorporat actes sinó que també ha introduït noves mesures de seguretat a la Sala Polivalent, on se celebraran concerts de grups com Doctor Prats, Oques Grasses i Séptimo A.

En aquest sentit, Guilanyà ha explicat que «d'acord amb la llei antitabac, s'han augmentat els efectius de seguretat i s'ha establert una zona habilitada per a fumadors. S'haurà de sortir a fumar a fora; en cas contrari, la gent serà expulsada de la sala i no podrà tornar a entrar». Aquestes mesures s'han pres per tal de fer compatible la responsabilitat amb la gresca que es viurà a la ciutat.