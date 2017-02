Els pares de l'explorador es van casar per poders

? De Portolà va ser governador de Califòrnia entre el 1767 i el 1770. L'any 1769 va fundar la primera missió franciscana i va establir un presidi a San Diego. El 1769 va engegar una expedició cap a la badia de Monterrey, de la qual només es tenia notícia per les indicacions del navegant Sebastián Vizcaíno de feia un segle i mig. Era fill del noble de Balaguer Francesc de Portolà i de Teresa de Rovira i de Josa, que van casar-se el 16 de setembre del 1710 per poders a la casa Aguilar de Solsona, on ella havia nascut. Es tracta d'un edifici a la banda esquerra de la plaça Major, fent cantonada amb el carrer de Llobera.