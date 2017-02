Saps qui era Gaspar de Portolà? La seva mare era de Solsona

El vincle de l'explorador Gaspar de Portolà i de Rovira amb la ciutat de Solsona quedarà recollit en una ruta turística que preveu crear enguany la Diputació de Lleida en el marc de la commemoració del tercer centenari del naixement del qui va ser el primer governador de Califòrnia al segle XVIII i fundador de les ciutats de San Diego i Monterrey.

Les rutes d'interès històric que vol dedicar la Diputació a la figura de Portolà recorreran les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà, el Solsonès, la Val d'Aran i la ciutat de Lleida i es troben en procés d'estructuració en un treball conjunt de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i del Patronat de Turisme de la demarcació de Lleida.

Portolà va néixer el 1716 a la localitat d'Os de Balaguer (Noguera) però la seva mare, Teresa de Rovira, havia nascut al cor de Solsona, en un edifici noble de la plaça Major. «En aquell punt hi ha un tòtem de ferro que ho recorda», explica Josep Caelles, president del Patronat de Turisme del Solsonès, que relata que «vam reclamar que Solsona fos present en aquests itineraris perquè el vincle matern és conegut i sabem de descendents de la família de Rovira que encara viuen al Solsonès». L'anunci de la creació de rutes turístiques vinculades a l'explorador Gaspar de Portolà va ser una de les novetats que van exposar-se en una reunió celebrada a Lleida divendres entre els tècnics de turisme dels consells comarcals del Pirineu i les Terres de Lleida per tractar del Pla d'Accions 2017 del Patronat de Turisme.

Tot i que no es coneix amb detall com seran aquests itineraris, sí que es dóna per descomptat que la plaça Major hi serà present com a bressol de la branca materna de Portolà, fill d'un noble de Balaguer i Teresa de Rovira.