El Consell Comarcal del Solsonès contracta 17 persones en situació d'atur

El Consell Comarcal del Solsonès ha contractat 17 persones per treballar en els diferents municipis de la comarca, en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Totes les persones participants en el programa combinaran les tasques laborals amb formació, per afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades de llarga durada del Solsonès.

Per una banda, hi ha 11 treballadors contractats per una línia de finançament adreçada a persones de més de 45 anys en situació d'atur, que realitzaran 80 hores de formació professionalitzadora. De l'altra, hi ha 6 persones contractades a través d'una línia de finançament a persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PIRMI).

El conseller comarcal de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Solsonès, Josep Caelles, indica que aquest Pla d'Ocupació «és una bona oportunitat de reinserció en el mercat laboral», més encara si es té en compte l'experiència de l'any passat. Tots els perfils contractats han estat derivats des de l'Oficina de Treball de Solsona.