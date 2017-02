Els espeleòlegs donen a conèixer el traçat subterrani de l'avenc Montserrat Ubach

Una singular cavitat de 202 metres de profunditat de la qual fins ara no s'havia fet públic el traçat subterrani. És l'avenc Montserrat Ubach, situat a Canalda (Odèn), que una jove manresana enamorada de l'espeleologia va descobrir el 1963. L'avenc va tenir el rècord de profunditat subterrània de Catalunya fins al 1978, i fins al 1983 es considerava el de més fondària del món en conglomerats. Ara l'espeleòloga Montserrat Ubach, que fa 53 anys hi va fer el primer descens i que li dóna nom, i l'espeleofotògraf Víctor Ferrer n'han escrit un llibre. Una obra amb el nom de l'avenc dins la sèrie Coves i avencs en conglomerat. «El traçat abandona el barranc del Racó del Teix i entra als terrenys de Cavallera Alta, seguint cap a l'oest per sota la carretera L401 fins a la Rasa de la Font dels Fossos», revela Ubach. «Conèixer-ho bé permet entendre l'evolució del relleu de superfície», afegeix.

Ubach destaca «la bellesa dels set pous i les perles de l'avenc», formades per recobriment de carbonat i una de les quals és la segona més gran d'Europa. En el passat va haver-hi un conflicte obert entre experts i l'amo dels terrenys de Cavallera Baixa on hi ha l'accés. Sobre si es podria obrir una altra entrada, Ubach creu que seria complicat però no impossible. La comissió per la protecció de l'avenc va constituir-se el 2013.