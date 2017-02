Les queixes al Síndic disminueixen al Solsonès i creixen les consultes socials

El Síndic de Greuges va rebre 4 queixes i 9 consultes del Solsonès durant tot l'any 2016, el que es tradueix en un total de 13 actuacions. «És un nombre baix, per tant hi ha potencialitat per arribar a més ciutadans», admet Jaume Saura, adjunt del Síndic. L'any 2014 l'organisme va comptabilitzar a la comarca 13 queixes i 8 consultes.

El 2015 en van ser 20 i 22, per bé que cal tenir en compte que els serveis de l'oficina del Síndic fan una visita a la comarca cada dos anys, una circumstància que com va quedar palès en el pas dels professionals del Síndic català ahir per Solsona, fa augmentar les persones que es dirigeixen a l'organisme. Tan sols en el desplaçament de dijous, el defensor del ciutadà va rebre 13 visites i l'equip del Síndic va recollir 7 queixes i 7 consultes entre els solsonins atesos; sobretot de problemàtiques relacionades amb consum i el subministrament de gas i aigua, serveis socials, medi ambient, sanitat i urbanisme. Dues de les 7 queixes presentades anaven dirigides a l'Ajuntament de Solsona, malgrat que el Síndic no n'ha revelat el contingut per una qüestió de confidencialitat. Totes les visites ateses, excepte tres, eren de persones veïnes de la població.

Quant a la baixa incidència del Síndic a la comarca i a Solsona, Jaume Saura reconeix que «el pressupost limita les sortides de l'oficina itinerant del Síndic a 2 o 3 setmanals», fet que impedeix acostar-se més sovint a tot el territori. Saura considera que la clau és treballar per fer més present la figura del Síndic, no només a través de visites, sinó també donant «més ressò» a la tasca que es realitza a través, per exemple, dels mitjans de comunicació.

Pel que fa exclusivament a la ciutat de Solsona, hi ha hagut en tot el 2016, 3 queixes i 7 consultes.

El 50% d'aquestes queixes i consultes corresponen a temes propis de les polítiques i drets socials. «És un percentatge superior al de l'any anterior i segueix la dinàmica catalana, en què la temàtica social ha estat la principal protagonista de les actuacions del Síndic», sosté Jaume Saura, adjunt del Síndic català. A nivell comarcal, el recompte anual se situa en un 38,5% d'intervencions relacionades amb qüestions de vulnerabilitat social, els serveis de salut i actuacions respecte de l'atenció als infants i conflictes als centres educatius.

A diferència de la tendència catalana, però, tant a Solsona com al Solsonès, no hi ha gairebé incidència de les consultes o queixes relacionades amb la sostenibilitat territorial, que sovint tenen a veure amb mancances pel que fa la normativa acústica o mediambiental. El territori solsoní també es diferencia de la mitjana de la resta del país pel que fa la relació de queixes i consultes de consum, un percentatge que se situa al 30,8% a la comarca, mentre que a tot Catalunya disminueix i queda al voltant del 20%.



Incidir en els drets de la població

Jaume Saura fa èmfasi en la necessitat de continuar incidint en els drets que té la ciutadania. «Ha mancat, per exemple, que l'administració faci una campanya perquè la població conegui millor la llei de transparència, que dóna el dret a tothom, complint amb els requisits de confidencialitat de les dades, a accedir a la informació pública. Una qüestió de la qual no tothom és conscient», diu.

Saura destaca que a nivell global el temps de resolució de les queixes s'ha reduït i s'ha situat en 123,4 dies, davant dels 132,6 de l'any 2015. A més, explica, el grau d'acceptació de les resolucions emeses ha superat el 99%.