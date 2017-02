El desgavell als assajos de Carnaval enutja l'organització i porta a fer una crida al civisme

L'enorme èxit de públic dels assajos dels ballets de Carnaval, amb entre 200 i 300 persones cada dissabte, segons l'organització, ha esdevingut un maldecap per als geganters i l'associació de festes. L'elevada assistència de criatures a la Sala Polivalent tot just fa una setmana i les ganes d'acostar-se i tocar les figures va acabar amb desperfectes a la part posterior de la figura del Gegant boig petit, i amb el mecanisme de l'ull trencat tant al Xut gran com al Xut petit.

«Demanem als pares que no deixin córrer els nens per la sala i que no els permetin entrar al perímetre marcat», diu Albert Caelles, president de la Colla Gegantera del Carnaval. L'organització ha llançat un advertiment en què assegura que si els problemes persisteixen es veuran obligats a realitzar els assajos a porta tancada.

Àngels Guilanyà, presidenta de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, ha advertit que, tot i que és comprensible que la proximitat amb Carnaval sigui motiu de disbauxa, cal que els progenitors i aquells que acompanyen els més menuts als assajos prenguin consciència que el ballador i la gent que hi ha al voltant podrien «prendre molt mal» si hi ha una caiguda provocada per les corredisses dels petits. Guilanyà explica que «fer cas de les indicacions i ser respectuosos amb els gegants i balladors és imprescindible».

«No volem haver d'acabar fent-ho a porta tancada, com es feia anys enrere, per això vam fer avinent un avís en què exposem el problema», afegeix Guilanyà. Tant Albert Caelles com Àngels Guilanyà coincideixen a assenyalar a Regió7 que els desperfectes causats no són greus, però sumen feina extra i treuen temps al ja prou complicat calendari de la posada a punt de les figures, una tasca que porta a terme el Taller Casserras. «Falten només 15 dies per a la festa, enguany introduïm els Nans xics, s'han restaurat els Nans grans i n'han canviat els vestits, i tot ha d'estar el màxim d'enllestit possible», recorda Caelles. El proper assaig dels ballets és avui de dos quarts de 4 a 6 de la tarda.