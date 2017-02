Els Mossos d'Esquadra van denunciar la setmana passada un veí de Solsona de 44 anys per intentar vendre, per internet, un aligot dissecat, un ocell rapinyaire protegit de la fauna salvatge autòctona. La investigació es va iniciar el passat 12 de gener quan la policia va conèixer els fets. El passat 3 de febrer van poder localitzar el propietari de l'animal i el van denunciar per haver comès una infracció greu de la Llei de protecció dels animals. L'home demanava 300 euros per l'aligot. L'animal, un aligot comú (Buteo buteo) va ser intervingut i traslladat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Santa Perpètua de la Mogoda (Vallès Occidental).

Segons han informat els Mossos es tracta d'una espècie protegida i el seu propietari estaria cometent una infracció greu de la llei per practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies protegides.