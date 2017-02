Solsona treballa en l'obtenció del segell de Turisme Familiar

Solsona treballa en l'obtenció del segell de Destinació de Turisme Familiar amb què l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya distingeix els municipis que són especialment sensibles a aquest segment de la demanda turística. Segons avança el regidor de Promoció Econòmica i Participació de Solsona, Lluís-Xavier González.

González ha considerat que és «viable» aconseguir el segell a través del desenvolupament d'accions de promoció de la ciutat i en esforç conjunt amb l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. Aquest serà, de fet, un dels objectius a treballar en turisme durant el 2017.

El segell està pensat per als pobles i ciutats de Catalunya que ofereixen uns equipaments i serveis adaptats a les necessitats de les famílies amb nens. Aquests municipis disposen d'una oferta certificada d'establiments d'allotjament, restauració, oci i lleure adreçats als més petits, el conjunt dels quals, un cop verificats pels tècnics de l'Agència Catalana de Turisme, és reconegut per part d'aquesta, amb l'atorgament de la marca. Entre els compromisos de la destinació que demana el segell de Turisme Familiar hi ha el tenir una oferta de restauració adaptada, i l'adaptació dels serveis mèdics i farmàcies de guàrdia.

Amb l'objectiu d'aconseguir-ho, Solsona ha fet públic que promourà, entre d'altres, la visita dels més petits. Durant el 2017, els socis del Club Super3 podran visitar gratuïtament el pou de gel de Solsona i fer la visita guiada pels indrets més emblemàtics del nucli antic. Un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals regularà l'acció, que més tard s'ampliarà als subscriptors de les revistes infantils Cavall Fort i El Tatano.

Els menuts s'estalviaran els 2 euros que val l'entrada a partir de 8 anys, o els 5 euros que costa als infants de 5 a 12 anys la visita guiada «Solsona monumental». La ruta té una durada de 2 hores i inclou el Centre d'interpretació del Solsonès, el pou de gel i els punts més turístics del nucli, com la catedral i els claustres. A partir del 18 de febrer tots els nens que visitin el pou de gel rebran una làmina de regal amb un conte escrit per Anna Gibert i il·lustrat per Gemma Portí, membres de l'equip de l'Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona.