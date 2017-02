Els assajos del folklore geganter solsoní recuperen la normalitat

Els assajos dels ballets folklòrics del Carnaval de Solsona i que es fan a la Sala Polivalent amb les portes obertes van tornar a repetir l'èxit de les altres ocasions, però aquesta vegada es van desenvolupar sense les incidències de l'anterior assaig, quan el Gegant Boig petit i el Xut gran i el Xut petit van patir desperfectes (vegeu Regió7 de dissabte passat).

Les mesures que va adoptar la Colla Gegantera per evitar problemes més greus es van demostrar adequades. Per una banda, es van col·locar tanques davant on eren exposades les peces folklòriques de la festa solsonina i, per l'altra, es va marcar un perímetre amb cadires al voltant d'on s'executaven els balls. A això cal sumar-hi la crida a la responsabilitat dels pares envers els seus fills.

Tal com explica Albert Caelles, que és al capdavant de la Colla Gegantera, «els assajos han anat com haurien d'anar sempre» i es mostrava agraït amb la nova actitud d'alguns pares, ja que aclareix que «la majoria sempre han estat atents als fills i eren minoria els pares o familiars dels petits que no n'eren prou responsables». El president dels geganters recorda que «quan es produeixen desperfectes en un gegant en realitat és el mateix Carnaval qui perd els diners» i afegeix que «encara sap més greu quan són accidents evitables». Cal tenir present que totes les peces que formen el nombrós i singular folklore del Carnaval de Solsona passen una revisió al Taller Casserras de la mateixa ciutat abans de començar la festa, i les tres peces que van tenir desperfectes ja havien passat la corresponent posada a punt.

Més participació

L'èxit dels asssajos dels ballets del folklore carnavaler s'ha incrementat notablement des que van traslladar-se del pati exterior del Consell Comarcal a l'actual ubicació a la Sala Polivalent. El fet que se celebrin en un indret tancat, a resguard del fred i de les inclemències de l'hivern solsoní, és el principal factor que apunta l'organització en aquest augment d'espectadors. Des que es van iniciar els assajos el darrer cap de setmana de gener, entre dues-centes i tres-centes persones omplen la Sala Polivalent; un públic format sobretot per nens i els corresponents pares o mares.

Malgrat que s'havia pensat fer els assajos a porta tancada en cas que la resposta dels assistents no hagués estat positiva, la Colla Gegantera es mostra satisfeta d'aquests èxit de públic perquè els nens i nenes són el planter de futur que ha d'assegurar la presència al carrer per Carnaval de figures tran entranyables pels solsonins com el Gegant Boig, el Mocós, el Xut i tota la resta d'elements que ballen tot repartint cops als desprevinguts. Els assajos acabaran dissabte que ve quan s'acabaran de polir alguns detalls.