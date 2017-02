Solsona estudia apostar per una fira que connecti empreses i joves en formació

Solsona es planteja crear una fira d'oficis que fomenti el lligam entre empreses i món formatiu amb l´objectiu que els joves solsonins de tercer i quart d´ESO coneguin quins són els perfils laborals més buscats, així com les opcions de formació postobligatòria. Així s'ha exposat en la jornada participativa sobre el Pla director de Promoció Econòmica 2012 - 2022 que ha aplegat a la ciutat una seixantena de persones entre agents econòmics i socials, i ciutadania.

La idea s´estudia com un dels factors que ha d´evitar que la força laboral marxi de la comarca, i que ha d´acompanyar d´altres propostes, com l´ampliació de Formació Professional dual al sector serveis o la millora en l´aprenentatge d´idiomes i la inserció laboral de col·lectius de risc, segons explica Lluís - Xavier González, regidor de Promoció Econòmica.

La jornada, que s'ha fet aquest dilluns a l´auditori de la Sala Polivalent, ha servit per debatre el full de ruta del proper lustre. Representants del sector empresarial, del comerç, turisme i el sector educatiu han fet un balanç positiu dels primers cinc anys del desplegament del pla director, que és conegut com a Solsona Co, i a través del qual al 2012 van consensuar-se 46 accions en les quals calia treballar i de les quals, avui dia, s´ha executat ja a l´entorn d´un 40%.

Segons González, «la jornada participativa era necessària a mig camí de la confecció d´aquell pla pel període 2012 - 2022, perquè va néixer en un context que ha canviat per la crisi i el tancament de Tradema, i que torna a redibuixar-se amb una tendència que apunta a la recuperació». Entre d´altres objectius en l´àmbit de l´empresa, els participants han destacat la necessària aposta «per la creació d´un hub tecnològic», el desenvolupament «de l´eficiència energètica», i «el desplegament de la fibra òptica», segons apunta Marc Arnau, president de l´Associació d´Empresaris per al Solsonès. Arnau ha valorat «molt favorablement», l´oportunitat de debat i posada en comú que ha fet possible aquesta jornada, que s'ha desenvolupat avui durant quatre hores (d'1 a 5 de la tarda), a través de grups de treball i una exposició conjunta final.



Una taula agroalimentària

Quant el comerç, segons avança Lluís - Xavier González, Solsona aposta per impulsar, entre d´altres, «una taula agroalimentària» que sigui un punt de trobada entre productors, administració pública i consumidors, i mostrar «el compromís en ferm pel producte local i de proximitat» a través de diferents iniciatives, com la possible cessió de locals buits de la ciutat a comerços en actiu perquè n´exposin els productes.

El regidor de Promoció Econòmica també destaca que, pel que fa el turisme, es prioritzarà de nou el desplegament de la marca «Solsona, una experiència Gegant», per la qual s´havia apostat ja fa un parell d´anys. També es valorarà l´elaboració d´una guia divulgativa i itinearris de senderisme i cicloturisme. El comité de Solsona Co que funciona fa cinc anys, amb representació pública i privada, farà el seguiment de les propostes. «Ha estat molt interessant per detectar necessitats i repassar l´efectivitat del pla», diu González.