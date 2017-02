Dilluns l'especialista en arbrat urbà Josep Selga imparteix una jornada a Solsona

El biòleg especialista en arboricultura, jardineria i paisatge Josep Selga impartirà dilluns una jornada sobre arbrat urbà a l´Ajuntament de Solsona. Les regidories de Medi Ambient i Parcs i Jardins i l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona organitzen una sessió al matí, de caràcter més tècnic, adreçada a personal tècnic municipal, representants de l´Administració i professionals que hi puguin estar interessats, i una xerrada a la tarda per al públic general.

"L´arbre en el disseny urbà" és el títol de la primera convocatòria, que es durà a terme de deu del matí a dues del migdia a la sala cultural de l´Ajuntament. El ponent parteix de la premissa que l´arbre no es pot considerar un mer element ornamental, sinó que és un recurs que dóna múltiples respostes a les necessitats dels ciutadans en el medi urbà.

Josep Selga defensa que els arbres treballen per restaurar l´equilibri ambiental i social dels municipis, barris i centres urbans, i contribueixen a les condicions que afavoreixen la millora de l´activitat econòmica. Per contra, l´arbrat urbà també presenta conflictes pels quals sovint es demana solució als responsables dels serveis de manteniment sense ser conscients que les causes es troben en la planificació. "Només si coneixem com es desenvolupen les planificacions de l´arbrat i quines necessitats tenen, podrem fer-les compatibles amb les dels altres sistemes urbans", assenyala l´expert.

Amb un enfocament menys tècnic i per al conjunt de la ciutadania, Selga pronunciarà una xerrada a la tarda titulada "Per què plantem arbres?". També es farà a la sala cultural de l´Ajuntament de set de la tarda a nou del vespre. En aquest cas es compartiran preguntes sobre el paper dels arbres als carrers i places. Per a alguns, aquest element del paisatge urbà hi és per una finalitat estètica, mentre que altres poden considerar-lo un destorb i una despesa de diners. Per això aquesta xerrada té per objectiu posar sobre la taula els beneficis i els conflictes d´aquests ciutadans vegetals.

Aquesta jornada s´emmarca en el projecte Viles Florides, al qual Solsona està adherida des del 2015. Aquest distintiu, promogut per la Confederació d´Horticultors Ornamentals de Catalunya, posa en valor la riquesa natural i paisatgística del nostre entorn i fomenta el respecte envers els projectes d´enjardinament i ornamentació floral de l´àmbit públic. Solsona té la voluntat, mitjançant aquest programa, de buscar una major sensibilització vers l´ornamentació dels espais urbans amb elements vegetals i millorar la qualitat de vida dels veïns. Enguany el consistori desplegarà noves iniciatives en aquesta línia per fer de Solsona una ciutat més verda i florida.