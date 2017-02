L'ACA obre una línia d'ajuts per al 2017 que va donar 789.000 euros al territori l'any passat

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va aprovar ahir impulsar una nova línia d'ajuts de 10 milions d'euros per a municipis catalans amb problemes de subministrament d'aigua, una convocatòria inclosa en el paquet de subvencions previstes per al període 2016 - 2018. En una convocatòria de final de l'any 2016, que també va atorgar al voltant de 10 milions d'euros al país, es van assignar 16 ajudes per a actuacions a les comarques del Solsonès, el Berguedà, l'Anoia, l'Alt Urgell i la Cerdanya, tot plegat per un valor proper als 789.000 euros.

Entre les actuacions incloses en l'anterior convocatòria hi ha la millora de la qualitat i de la garantia del subministrament de Sant Llorenç de Morunys; la construcció del dipòsit d'Éller i el bombeig des del pou drenant al torrent de Bor fins al dipòsit de Bellver de Cerdanya; la millora de l'abastament en alta de Bagà; i la instal·lació d'un sistema de reducció de THM per difusió d'aire a intervals de temps al dipòsit de la Fontesa de Piera. En la nova línia d'ajuts s'incorpora, a més, la possibilitat de demanar subvenció per a la rehabilitació de pous en servei, recuperació de captacions en desús, o actuacions de desinfecció. Les actuacions que s'hi incloguin hauran d'executar-se abans de novembre del 2019.