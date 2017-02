Solsona retrà un homenatge pòstum a Ramon Llumà, alcalde durant 24 anys

Solsona retrà homenatge pòstum a l'històric alcalde Ramon Llumà, que va morir el maig de l'any passat als 80 anys i que entre 1979 i 2003 va ser batlle de la ciutat per Convergència i Unió (CiU). Llumà també va ser el primer president del Consell Comarcal del Solsonès, des del 1987 fins al 2003.

L'Ajuntament de Solsona engegarà així els propers dies una crida a entitats i persones vinculades a la figura de Llumà perquè se sumin a l'homenatge. En aquest sentit, està previst que els actes de commemoració tinguin lloc durant la propera festa major, que se celebrarà els dies 8 i 9 de setembre. «Ramon Llumà fou un alcalde que va estar molt vinculat a les entitats socials, culturals i esportives de la ciutat, però també va tenir una estreta relació personal amb moltes personalitats del món de la cultura i la política catalana», recorda l'alcalde David Rodríguez (ERC) en una carta que el consistori farà arribar els pròxims dies a associacions solsonines de tot tipus i a persones que hi tinguessin un vincle directe.

Segons explica Imma Jané, secretària municipal i que coordina l'organització de les activitats commemoratives, juntament amb altres treballadors del consistori que van treballar-hi a prop, la carta demanarà la col·laboració per participar en els actes de setembre, així com per elaborar una miscel·lània que reculli aportacions dels diferents vessants de la trajectòria de Llumà, «per aconseguir plasmar la seva personalitat». Es vol que el màxim nombre de persones possible s'animin a redactar un escrit, en què recullin les vivències amb l'històric exalcalde, a partir de dades, anècdotes i fotografies.

L'organització sol·licitarà que els textos es facin arribar a la secretaria de l'Ajuntament abans de l'11 d'abril.

Nascut el 1935 a Solsona, casat i pare de quatre fills, Ramon Llumà era forjador i manyà d'obres de professió, una feina que va abandonar per dedicar-se plenament a la política. Va ser diputat al Parlament entre 1999 i 2003.

Considerat un dels batlles històrics del país, va erigir-se en «ferm defensor de la identitat nacional catalana», segons Ramon Clotet, que va ser alcalde de Navès durant 28 anys i que, per tant, va coincidir durant dues dècades amb Llumà com a alcalde d'un poble veí i com a company a les files de CiU. Clotet participarà als actes del que defineix com un homenatge global: «hi participarà l'Ajuntament, el partit i tothom qui el coneixia», apunta. Llumà «era autèntic, amb caràcter de persona honesta, directe i gran coneixedor de Solsona, el Solsonès i comarques del voltant. Boletaire i gran nacionalista», en diu.