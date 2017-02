El casal La Fura de Solsona busca socis per sobreviure

arxiu particular

El desè aniversari del casal La Fura arxiu particular

El casal popular La Fura de Solsona ha engegat una campanya per sumar nous socis per evitar la seva desaparició. Després de deu anys, l'entitat ha entrat en un període de crisi que fa perillar la seva existència. Segons explica Òscar Garcia, membre de l'assemblea gestora, s'ha donat el tret de sortida a una campanya «massiva i low cost de suma de socis i sòcies» amb el nom «Posa'ns a 100!». L'objectiu és assolir el centenar d'afiliats. Els nous socis tindran una quota de 3 euros al mes i una sèrie d'avantatges com ara descomptes en activitats i productes.

Amb local a la plaça de Sant Pere i lligats a l'esquerra independentista, el casal La Fura es presenta com un espai lliure autogestionat. Va néixer el 2006 amb un vincle amb Arran i CUP, tot i que «els seus membres en són socis a títol personal i la voluntat és reforçar-se com a punt de trobada d'entitats i solsonins», diu Garcia.