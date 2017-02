La Mancomunitat d'Aigües del Solsonès destitueix el secretari i prorroga la relació amb Ditec

El ple de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès ha destituït el seu secretari, Candi Pujol, tot just disset dies després d'aprovar una moció de censura per la qual va fer-se fora del càrrec de president l'alcalde de Riner, Joan Solà. Els membres de l'ens desvinculen la decisió de la forta crisi viscuda a la mancomunitat. Al ple de dijous, però, també va decidir-se aturar el procés obert el 2016 per a l'adjudicació de les tasques relacionades amb l'anàlisi i potabilització de l'aigua. Com que el procés ha de tornar a començar i durarà mesos, l'actual contracte amb Ditec es prorroga fins al març del 2018.

L'empresa era al centre de la polèmica des que Solà va explicar que hi havia un informe del secretari que apuntava a una suposada «incompatibilitat» en la seva contractació perquè l'administrador de l'empresa és fill del director tècnic de la mancomunitat.

Segons fonts de l'organisme d'aigües, la decisió de desestimar el procés de contractació i obrir-lo de nou es deu a la voluntat d'ajustar el màxim possible la formació de la mesa de contractació «a la legalitat» i es fa d'acord amb el consell d'un advocat.

Pel que fa la destitució del secretari, el vicepresident Daniel Rovira posa en relleu que l'ens viu un moment en què es vol fer un canvi en positiu, i en què hi ha la voluntat de girar full «i treballar de manera rigorosa». Des del 30 de gener passat, la presidència de la mancomunitat recau en Francesc Rovira, alcalde de Clariana de Cardener. Daniel Rovira posa en relleu que la destitució del secretari s'ha fet d'acord amb els estatuts. «A principi de legislatura ja se'ns havia exposat que calia que fos una persona que formés part del cos nacional de secretaris i ocupés plaça en un dels 11 municipis que formen l'ens», diu.

El vicepresident i regidor de Lladurs apunta que «eren dos punts que ara mateix [amb Candi Pujol] no es complien». Rovira reitera que en cap cas la destitució no té a veure amb el fet que fos precisament aquest qui signés un document contrari a la contractació de Ditec. El nou secretari és Òscar Campos, que ho és també a l'Ajuntament de Solsona, si bé hi ha voluntat d'obrir un concurs públic per ocupar la plaça d'acord amb el que determina el departament de Governació del Govern en el cas d'organismes públics.