Port del Comte acumula gruixos de dos metres de neu en un hivern «històric»

La neu acompanya més que mai aquest hivern l'estació d'esquí de Port del Comte. Fins al punt que en aquest moment de la temporada, a mitjan febrer, s'acumulen gruixos poc habituals de 220 centímetres a cotes altes i hi ha 110 centímetres a indrets més baixos. «Aquests dies hem estat tenint nevades que han sumat 20 i 50 centímetres de neu nova», explica Albert Estella, director de Port del Comte, que qualifica la temporada -que encara no ha acabat- de, possiblement, «una de les millors de la història» d'aquesta estació, que és la més meridional del Pirineu.

Estella indica que Port del Comte està vivint un hivern dolç després d'un seguit d'anys que havien estat especialment dolents. Segons ha explicat a Regió7, els caps de setmana, l'estació rep a l'entorn d'unes 4.000 persones, la majoria d'un perfil familiar.

En aquest sentit, Port del Comte va obrir el desembre amb el 100% de les instal·lacions obertes, una circumstància que ara mateix es manté. «El més normal és que treballem per fer neu i per mantenir-la, però aquesta setmana fins i tot n'hem hagut de treure», comenta Estella amb satisfacció. Dimarts passat, els treballadors de l'estació van netejar gruixos de fins a 45 centímetres per garantir el funcionament correcte de remuntadors i maquinària.

Els més de dos metres de gruix de neu que hi ha en alguns punts «no són normals», apunta Estella. El director de les instal·lacions afegeix que aquests són molt bons gruixos «que podrien arribar a acumular-se a final de temporada, però no són usuals el mes de febrer». La qualitat de la neu per a aquest cap de setmana és pols-dura, segons l'estat de les pistes que facilita l'estació. Port del Compte té una cota màxima de 2.400 metres i 37 pistes, d'entre les quals n'hi ha 7 de verdes, 11 de blaves, 13 de vermelles i 6 de negres. A més, disposa d'una pista per a trineus i raquetes de neu.



Una bona afluència de visitants

El col·lapse de fa tres setmanes, en un dia en què Port del Comte tenia un dels remuntadors avariat, va ser «excepcional», indica Estella, que destaca que la gentada «es va repetir a la resta d'estacions perquè el Pirineu va rebre la visita de molta gent». Una situació que s'ha normalitzat en setmanes posteriors, «amb una afluència bona però sense massificació».