Solsona ja és immersa dins l'ambient alegre del Carnaval

Solsona ja és immersa de ple dins la festa del Carnaval des d'aquest cap de setmana. Tot i que el calendari marca l'inici d'aquesta festa el proper dia 23, Dijous Gras, els solsonins ja han decorat els carrers i han començat els actes de la festa més popular de les que se celebren a la ciutat, i les bates identificatives de les diferents comparses omplen de colors vius i llampants la ciutat.

Les enramades al nucli antic han tornat a demostrar l'enginy i l'humor de les diferents comparses o colles. Els motius que des d'ahir al matí alegren els carrers i places de Solsona són diverses; i van des de temes personals, com el cas del la travessera de Sant Josep, decorada amb bolquers perquè molts membres de la comparsa responsable d'enramar el tram han estat pares o mares el darrer any, fins a la inevitable presència de Donald Trump, el nou president dels Estats Units, ja sigui de manera directa o indirecta (com els paraigües que pengen en una part del carrer Castell per aixoplugar-se "de la quina ens vindrà al damunt" explica un soci de la corresponent comparsa).

També hi havien les inevitables al·lusions a l'alcalde, David Rodríguez, i a alguns ciutadans il·lustres. Pel que fa a la originalitat cal destacar la placeta de l'Ajuntament, que ha quedat transformada en una mena de planetari o bé el primer tram del carrer de Sant Josep que s'ha convertit en un bosc.

Durant bona part del matí camions i maquinària pesada van envair el casc antic solsoní. Enguany s'ha incrementat el nombre de vehicles d'aquest tipus que substitueixen les clàssiques escales i faciliten la feina dels carnavalers que en poques hores han capgirat la imatge de la ciutat, que ha passat de la seriositat que imposa la seva arquitectura, amb edificis nobles o històrics, a l'alegria i l'humor que susciten inevitablement les enramades.

A les dues de la tarda, un merescut dinar popular a la plaça Major va servir per recuperar les forces i encarar la tarda amb força.

Per una altra banda, i com ja és habitual el diumenge abans de Carnaval, la comparsa Mata-rucs va muntar durant tot el matí d'ahir un parc infantil a la plaça del Camp. Pel preu simbòlic d'un euro els petits podien pujar als diferents inflables repartits per la plaça o bé podien desenvolupar les seves capacitats creatives colorejant dibuixos amb temàtiques pròpies de la festa. També es va repartir xocolata desfeta a tots els nens i nenes que omplien l'àmplia plaça del Camp amb rialles, esgrips i corredisses.

El dia va acabar amb el Ball d'Assaig a la sala polivalent i l'actuació de la formació musical Stressband.



Mil persones a la Nit d'Assaig



Els actes del Carnaval de Solsona ja van començar el passat dissabte a la nita la Sala Polivalent. Primer es va celebrar l'entrega de Bojos (els premis que reconeixen la bona feina feta a favor del Carnaval) que enguany van anar a parar a la comparsa Margaritus, a Josep Colell àlies Jimmy, Marta Colell, Judit Bajona i Jaume Subirà. Després es va representar l'obra de teatre Brots.

A les 12 de la nit del mateix dissabte, la plaça Major va acollir la posada de bates que simbolitzava l'inici de la gresca i la disbauxa que comporta el Carnaval. Seguidament, i a la mateixa Sala Polivalent, es va celebrar per primera vegada la Nit d'Assaig. Unes mil persones es van aplegar dins la sala per tenir el primer contacte amb el nombrós folklore del Carnaval solsoní; i els gegants bojos i la resta de peces van dansar al ritme dels seus respectius balls. Una actuació que es va repetir ahir a la tarda.

Tots aquells que van voler allargar la nit del dissabte al diumenge van tenir la seva oportunitat amb la Nit Electrònica, que es va allargar fins a altes hores de la matinada.