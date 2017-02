Veïns del carrer Llobera recullen firmes contra els lavabos portàtils de Carnaval

Els veïns del carrer Llobera de Solsona han recollit fins a 115 signatures contra els lavabos portàtils que es col·loquen cada any a la via per Carnaval i festa major, el setembre. Fonts veïnals consultades per Regió7 asseguren que aquest tipus de sanitari porten molta brutícia i soroll a aquest punt del nucli antic durant les nits i matinades de gresca. El més d'un centenar de signatures s'han recollit les últimes setmanes des de diversos comerços del barri.

La iniciativa ha estat de veïns i comerciants d'aquest punt del nucli antic de Solsona. Amb tot, el president de l'Associació de Veïns del Nucli Antic, Jordi Montanyà, està d'acord que és una problemàtica que «requereix trobar una solució» que satisfaci totes les parts. Montanyà explica que la ubicació dels lavabos en aquest punt crea «estigma» a la zona i apunta que una de les possibles resolucions seria «posar-hi més llum» per evitar les bretolades i el mal ús dels serveis públics portàtils. Dilluns passat, dia 13 de febrer, els veïns de la zona del carrer Llobera i la plaça de la Ribera van entrar una instància amb les 115 signatures a l'Ajuntament de Solsona, un document en què s'al·lega que la presència dels lavabos suposa «brutícia al carrer, sorolls, bretolades i mala imatge per al nucli antic de Solsona».

Els veïns, comerciants i altres ciutadans de Solsona que han signat la petició demanaven que es busqués una altra ubicació per a aquests lavabos. L'any passat per Carnaval, segons indiquen les fonts veïnals, es van posar tres lavabos portàtils tancats i un d'obert pensat perquè els homes l'utilitzin a peu dret. Els sanitaris es col·loquen per Carnaval i per festa major, a principi de setembre, just a la confluència amb la plaça de la Ribera.

L'executiu de Solsona, d'ERC i PSC, debatrà com actuar d'acord amb la petició dels veïns després de debatre-ho els propers dies en junta de govern. Jordi Montanyà confia que pugui arribar-se a un acord satisfactori per a totes les parts, atès que la presència dels lavabos es considera necessària però en el punt en què es col·loquen «hi ha afectacions que causen el descontentament dels veïns», en aquest cas els del carrer de Llobera i la plaça de la Ribera, una zona molt cèntrica i que connecta amb la plaça Major, que acull una majoria de l'activitat carnavalera solsonina.