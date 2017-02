El Consell de Direcció de la Catalunya Central es reuneix a Solsona

Aquest dimecres al matí s'ha fet a la biblioteca Carles Morató de Solsona la reunió mensual del Consell de Direcció de la Catalunya Central. El canvi d'ubicació respon a la voluntat del Govern de la Generalitat de donar-li un caràcter itinerant a les reunions de treball del Consell de Direcció, en el qual participen la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, i els directors i directores dels Serveis Territorials a la Catalunya Central. Previ a la reunió d'aquest dimecres, a la biblioteca han estat rebuts per Ramon Xandri, segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Solsona, i per Carme Fenoll, responsable del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya.



A la primera part de la reunió s'han tractat diferents temes relacionats amb l'acció de govern. Entre els quals el Pla Interdepartamental de Salut Públic (PINSAP), la xarxa Catlabs o el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya en el territori. El PINSAP és una iniciativa de la Generalitat en la línia de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar la salut des de tots els àmbits del Govern i de la societat i implementar tot allò que fa referència a la salut en totes les polítiques públiques.

Pel que fa a la trobada de Catlabs, s'ha explicat que la xarxa de Catlabs s'ha creat en complicitat amb el món local i connectarà els agents del territori que ja estan fent innovació digital, social i col·laborativa. Amb projectes com aquest, el Govern vol incrementar la participació de les micropimes i la ciutadania, en especial dels joves, en la innovació.

Sobre del desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya s'ha explicat que el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, actualment l'està explicant en el territori on es disposarà d'espais d'atenció al públic, amb l'obertura de dues oficines, una a Manresa i una a Vic i la disposició de personal a Igualada i Berga.

Altres temes que han estat tractats en la reunió d'aquest dimecres són la resolució de la convocatòria del FEDER i estudiar la possibilitat d'incorporar alguna activitat en el marc de la Fira Mediterrània vinculada amb la voluntat de traslladar valors cívics als entorns festius.



A la segona part de la reunió d'aquest dimecres a Solsona, Carme Fenoll ha explicat de manera detallada les prestacions de la xarxa de biblioteques i els canvis que ha experimentat en els darrers anys per adaptar-se al públic i a les tecnologies modernes.

El nom de la biblioteca comarcal del Solsonès ret homenatge a Carles Morató i Brugaroles (Vic, 1721-Solsona, 1783), membre destacat d'un llinatge d'escultors i autor de nombrosos retaules i escultures d'arreu de Catalunya.

La biblioteca disposa d'un fons de 15.000 documents, dels quals 1.100 són documents sonors i 1.400 audiovisuals. L'equipament ha estat possible gràcies a l'aportació del Govern de la Generalitat a través del Programa específic de biblioteques, a altres programes del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, i al pla de Barris.