Els usuaris de teleassistència al Solsonès s'han multiplicat per set en una dècada

Els usuaris del servei de teleassistència del Consell Comarcal del Solsonès s'han multiplicat per set els darrers 10 anys. Segons fonts de l'ens, el servei de teleassistència ha passat de poc més de 20 usuaris l'any 2005 als 184 que se'n van beneficiar l'any 2016.

La consellera comarcal d'Acció Social, Igualtat i Joventut, Sílvia Solé, reivindica així «l'important» paper que desenvolupen les teleassistències «en dotar de mecanismes de suport a persones amb dificultat de mobilitat o bé amb problemes de salut». La teleassistència és un servei que, a priori, pot semblar invisible. En realitat, un simple polsador permet, en cas que l'usuari així ho requereixi, donar un senyal d'avís que rep la central d'alarmes. Fonts del Consell Comarcal indiquen que es tracta, principalment, de persones soles que viuen a casa «i que poden tenir problemes de mobilitat reduïda o de salut».



El cas de la Fina



Fina Núñez n'és una de les usuàries habituals i en fa una valoració molt positiva. Fa cinc anys que va tenir un infart: «vaig estar vuit dies en coma», explica. Una vegada recuperada, va decidir que no volia renunciar a res: «vaig al gimnàs i ara m'he apuntat a classes de zumba aquí a Navès», comenta.

El fet d'haver tingut un problema de salut greu, però, la va empènyer a sol·licitar un aparell de teleassistència, amb el qual, si prem un botó, la posa en contacte immediatament amb una central d'alarmes. Enguany aquest servei, que està cofinançat per la Diputació de Lleida i que està pensat per atendre les persones grans, passa a costar a l'usuari 7 euros mensuals, en lloc dels 10 que havia costat fins ara. El que suposa un estalvi per als que fan servir aquest suport.

«Atendre l'envelliment de la població és un repte que es val de mecanismes com aquest, destinats a donar suport a aquest sector de la població cada dia més nombrós», asseguren fonts de l'ens. En relació amb els usuaris actuals, set tenen entre 65 i 70 anys, trenta-set entre 70 i 79 anys, vuitanta-set entre 80 i 89 anys, i la resta superen aquest llindar.

La teleassistència està pensada per donar cobertura a l'usuari dins el seu habitatge. En aquest sentit, aquest any 2016 s'ha donat servei a 157 domicilis, hi ha hagut instal·lats 163 polsadors i se n'han beneficiat 184 persones, mentre que l'any 2015 es van atendre 143 domicilis. Una de les novetats d'enguany és la possibilitat d'instal·lar teleassistències mòbils per tal que l'usuari estigui cobert fora de l'habitatge. Aquest servei està pensat especialment per a la gent que viu en les zones rurals i que fan activitats fora del domicili, com anar a cuidar el jardí o un hort. Una altra de les novetats és la possibilitat d'instal·lació de perifèrics, aparells pensats per donar l'alarma en cas que detectin fum, fuites de gas o fins i tot una manca de moviment per part de l'usuari.