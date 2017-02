Solsona manté els urinaris a la plaça de la Ribera tot i la queixa dels veïns

El govern de Solsona ha decidit mantenir aquest Carnaval els urinaris portàtils a la plaça de la Ribera, en la confluència amb el car-rer de Llobera, tot i la queixa presentada pels veïns. L'alcalde David Rodríguez (ERC) explica que el consistori es va plantejar el lloc més adequat per col·locar lavabos amb l'ànim de generar «el mínim de molèsties». En anys anteriors, «s'havien instal·lat també serveis públics a la plaça de les Moreres, però vam rebre crítiques perquè no s'utilitzaven a causa de la distància respecte del focus de la festa», recorda l'alcalde republicà.

«A les portes del Carnaval, no es pot canviar l'emplaçament, però intentarem pal·liar-ne els perjudicis al màxim», comenta Rodríguez. «Hi augmentarem la vigilància», diu. Als veïns, David Rodríguez els demana «paciència i comprensió» i reflexiona que es tracta de «pocs dies». Per a l'alcalde solsoní, «si després de la queixa, aquests urinaris es desplacessin a un altre carrer del nucli antic, la percepció que crearíem seria pitjor: uns altres veïns podrien tenir la sensació que els estem traslladant a ells el que d'altres no volen». Per tot plegat, Rodríguez indica que, almenys per aquest Carnaval, es mantindrà la ubicació planejada dels lavabos, tres cabines tancades i un mòdul obert pensat perquè els homes el facin servir dempeus.

Amb l'objectiu de minimitzar la brutícia a la via pública, les bretolades i el soroll, l'Ajuntament de Solsona contractarà un vigilant de seguretat les matinades de més afluència, de 2 a 5, i de divendres a diumenge. A més, la Policia Local també hi reforçarà el control. La decisió de desestimar la reclamació presentada per un veí del carrer de Llobera, amb el suport de 115 signatures, l'ha pres aquesta setmana la junta de govern de Solsona.

L'equip de govern considera que la plaça de la Ribera és l'emplaçament idoni per col·locar-hi els urinaris públics, atesa la seva proximitat a les places Major i del Ruc, on es concentraran la major part dels actes de carrer durant el Carnaval. A més, segons afirma el batlle David Rodríguez, aquest és un dels punts del nucli antic on es creu que potencialment es poden generar menys molèsties. «Haurem de provar com funcionen les noves mesures de vigilància i, posteriorment, quan hagi passat el Carnaval, fer-ne una valoració», considera Rodríguez. Per fer-ne balanç, el govern té previst reunir-se amb l'Associació de Veïns del Nucli Antic, el president de la qual, Jordi Montanyà, també s'ha mostrat d'acord que la ubicació dels lavabos requeria prendre mesures per reduir al màxim les molèsties i la brutícia als veïns durant les nits de gresca.